Bitcoin rok temu zaliczył swój dołek po upadku FTX i zakończył cykliczną korektę. Jak dziś wygląda sytuacja kryptowaluty po silnym wzroście?

To właśnie w listopadzie 2022 r. dowiedzieliśmy się o poważnych problemach dla giełdy FTX i spółek z nią powiązanych, co doprowadziło do tąpnięcia ceny bitcoina do najniższego poziomu od listopada 2020 r. Dodatkowo prowadziło to do wyznaczenia dna bessy, która rozpoczęła się również w listopadzie 2021 r. i trwała rok. W tym czasie cena bitcoina spadła z 69000 USD do niemal 15000 USD, realizując poniekąd cykliczną korektę ze spadkiem o 77%.

Kto w panice na rynku kryptowalut zainteresował się tym tematem, prawdopodobnie nie może narzekać. Cena największej kryptowaluty zawróciła i w rok od tych negatywnych wydarzeń urosła o ponad 140%. Tym samym ponownie zdaje się być realizowany cykliczny schemat.

BTC i ETH ETF ponownie mogą wspierać notowania kryptowalut

W mijającym tygodniu rynki kryptowalut doświadczyły znaczących wzrostów cen, co doprowadziło do likwidacji otwartych transakcji na łączną kwotę przekraczającą 400 milionów dolarów. Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), jako dwie największe kryptowaluty, były szczególnie dotknięte tymi zmianami​​. Wzrosty te mogły być napędzane przez przebicie przez Bitcoin poziomu 37000 dolarów, co wywołało szerszą falę optymizmu na rynku​​​​.

Ethereum również odnotowało wzrost i podążało za trendem na rynku bitcoina. Jednym z potencjalnych czynników wpływających na wzrost cen mógł być ruch BlackRock, który podjął kroki w celu oferowania ETF (Exchange-Traded Fund) dla Ethereum, co budowało ekscytację wokół perspektywy wprowadzenia podobnego produktu na rynek, w ślad za aplikacją na ETF dla bitcoina​​.

Te informacje wskazują, że znaczące wzrosty cen bitcoina i ethereum mogły być efektem połączenia optymizmu rynkowego, technicznych uwarunkowań cenowych oraz potencjalnych nowych produktów finansowych związanych z kryptowalutami.

Bitcoin trafia w opór i sezonowość

O ile października był zazwyczaj dobrym miesiącem dla wzrostów na rynku bitcoina, o tyle listopad i grudzień bywały miesiącami mieszanymi. Tzn. wokoło połowie przypadków ceny rosły lub spadały, bez jednoznacznego wskazania na przewagę jednej czy drugiej strony. Do tego należy dodać fakt, że cena bitcoina dotarła do potencjalnego oporu, który rozciągać się może między 37000-39000 USD. Wczoraj rynek dotarł do środka tego przedziału i nastąpiła szybka reakcja powrotna.

Wydaje się, że obecnie, bez nowych pozytywnych informacji, może być trudno o dalszą kontynuację wzrostów bez korekty.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.