Agencja Moody's Investors Service obniżyła perspektywę ratingu kredytowego USA ze stabilnej do negatywnej, powołując się na wyższe stopy procentowe i wątpliwości co do zdolności rządu do wdrożenia skutecznej polityki fiskalnej. Perspektywa negatywna oznacza, że rating może zostać w przyszłości obniżony, ale nie oznacza, że tak się stanie. Moody’s aktualnie utrzymuje rating amerykańskiego długu publicznego na poziomie Aaa.

Już tylko kilka dni dzieli rząd od zawieszenia działalności. Waszyngtońscy prawodawcy po raz kolejny ścigają się z czasem, aby do piątku znaleźć sposób na finansowanie rządu. Izba Reprezentantów przyjęła tylko siedem z dwunastu ustaw budżetowych niezbędnych do finansowania rządu i nie ma jasnej ścieżki osiągnięcia porozumienia w sprawie pozostałych pięciu. Najlepszym – i być może jedynym – sposobem Kongresu na uniknięcie zawieszenia działalności rządu będzie przyjęcie tak zwanej uchwały ciągłej, czyli CR, w taki sam sposób, w jaki zrobił to 30 września. To rozwiązanie tymczasowe utrzymałoby finansowanie na obecnym poziomie przez ustalony okres, prawdopodobnie do końca grudnia lub połowy stycznia, co da prawodawcom większą swobodę w osiągnięciu bardziej formalnego porozumienia.

Dane o inflacji w USA za październik są niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem gospodarczym dla rynków, ekonomistów i decydentów w tym tygodniu. Żadne raporty ekonomiczne nie mają większego znaczenia dla perspektyw polityki stóp procentowych Rezerwy Federalnej niż dane o inflacji konsumenckiej. Od lata inflacja wykazuje tendencję spadkową, ale wielu ekonomistów obawia się, że powrót do celu Fed na poziomie 2% będzie wymagał wiele czasu. Prezes Fed Jerome Powell wyraził tę obawę w czwartkowych uwagach na forum MFW.

Uwagi Powella mogą wróżyć korektę na giełdach.

Kończąca tydzień sesja zakończyła się spadkami głównych indeksów na Starym Kontynencie. Wystąpienie Powella na forum MFW, w którym stwierdził, że istnieje możliwość podniesienia stóp, mogło wprowadzić nieco wątpliwości, co do dalszej mini hossy. Oczekiwana przez część inwestorów korekta ostatniej fali wzrostowej może się zmaterializować. Wszystkie główne indeksy straciły od 0,36% (IBEX 35) do 1,28% (FTSE100).

Po jednodniowej przecenia na Wall Street piątkowa sesja znowu pokazała bycze nastawienie jankeskich graczy. Dow Jones Industrial Average zyskał 391 pkt, tym samym powrócił powyżej poziomu 34000. S&P500 wzrósł o 1,56%. Nasdaq Composite zyskał 2,05%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 13.11.2023.

W Azji mieszane nastroje.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje z lekką przewagą spadków. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,05%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,40%, a południowokoreański KOSPI traci 0,24%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,17%), Szanghaj (0,05%), Singapur (-0,91%), Sensex (-0,50%). Indeks Asia Dow spada o 0,06%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Rajd WIG20 został zatrzymany na oporze w stronę okolicach 2200 pkt. Piątkowy handel na parkiecie przy Książęcej przebiegał w atmosferze realizacji zysków dwutygodniowych wzrostów, a spadki w Europie i na Wall Street wspierały sprzedających akcje. Czy nowy tydzień rozpocznie się pogłębieniem korekty? Nawet jeśli tak się wydarzy, nadal wydaje się, że krajowy parkiet jest nad wyraz silny w porównaniu z głównymi rynkami, gdzie sytuacja techniczna na WIG20 dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 861 mln zł. WIG stracił 1,20%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,37%. WIG20fut spadł o 1,47%, osiągając na zamknięciu wartość 2150 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,95%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,25%.

Złoty pozostaje i szerokiej konsolidacji do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,16.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,60.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,40.



