Komentarz walutowy: Złoty kontynuuje umacnianie

Z łoty kontynuuje dziś trwające cały bieżący tydzień umacnianie, a obraz szerokiego rynku walutowego sprzyja kontynuacji tego ruchu. Słabszy pozostaje bowiem dolar, co związane jest z mieszanym odbiorem wczorajszego protokołu z wrześniowego posiedzenia amerykańskiego Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).

Relatywna siła złotego obserwowana od początku bieżącego tygodnia towarzyszy notowaniom rodzimej waluty również dziś. Kurs EUR/PLN po trzech dniach spadków znalazł się w okolicach poziomu 4,57, USD/PLN testuje październikowe wsparcie na poziomie 3,9350. Gorzej natomiast wygląda sytuacja na parze CHF/PLN, gdzie po dojściu w okolice wsparcia na poziomie 4,27 nastąpiło odbicie.

Kluczowe w perspektywie najbliższych dni, a nawet tygodni będą oczekiwania dotyczące przyszłości amerykańskiej polityki monetarnej. Po wczorajszych danych na temat inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ujęciu rocznym wzrosła ona z 5,3% do 5,4% spekulacja na ten temat jej normalizacji mogą przybierać na sile, chociaż w świetle publikacji „minutek”, czyli protokołu z ostatniego posiedzenia Fed, uczucia inwestorów mogą pozostać mieszane. Protokół potwierdził zgodność decydentów FOMC w kwestii ograniczania programu na poziomie 15 miliardów dolarów miesięcznie jeszcze w tym roku, z drugiej jednak strony nie widać oznak obaw o rosnącą inflację, a tym samym perspektyw dla podwyżek stóp procentowych. Wydaje się, że to właśnie ten czynnik spowodował, że zamiast umocnienia dolara obserwujemy obecnie kontynuację jego osłabiania.

Kurs EUR/USD znajduje się obecnie w okolicach lokalnych szczytów z początku października, czyli poziomu 1,1620. Patrząc na pozycje inwestorów przeprowadzających transakcje na rynku Forex za pośrednictwem platformy transakcyjnej CMC Markets widać jednak wyraźny brak zdecydowania co do najbliższej przyszłości notowań tej pary. Wprawdzie pozycje długie, czyli nastawione na aprecjację euro, posiada większość z nich (64%), to pod względem wartości dominują pozycje krótkie, sprzyjające dolarowi. Stanowią one 58% ogółu. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce w sytuacji, gdy z rynku płyną sprzeczne sygnały, a z takimi bezsprzecznie mamy do czynienia obecnie.

Dzisiejsze kalendarium nie obfituje w publikacje, które mogłyby zmienić obraz rynku. Wart uwagi jest jedynie cotygodniowy raport z amerykańskiego rynku pracy, choć jego wpływ na notowania na rynku walutowym będzie zapewne znikomy.



