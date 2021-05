Komentarz walutowy: Dolar nadaje ton rynkom

Polski złoty zrobił przystanek na drodze umacniania się, a końcówka tygodnia powinna pokazać, czy zdecyduje się zawrócić, czy kontynuować rozpoczętą w pierwszym tygodniu maja podróż. Wiele może zależeć od amerykańskich danych makroekonomicznych, które poprzez zmienność na dolarze będą nadawały ton całemu rynkowi walutowemu.

Po trwającej niemal trzy tygodnie, wyjątkowo dobrej passie złotego, wczorajszy dzień przyniósł odbicie, które w niewielkim stopniu kontynuowane jest również dzisiaj. EUR/PLN kwotowany jest w okolicach 4,5000, USD/PLN znajduje się na poziomie 3,6850, a CHF/PLN testuje poziom 4,1100. Za taki stan nie odpowiadają jednak czynniki lokalne, a sytuacja na szerokim rynku, przede wszystkim wycena amerykańskiej waluty. Indeks dolara, prezentujący jego siłę względem sześciu najważniejszych walut, po osiągnięciu najniższego od pierwszych dni stycznia poziomu 89,50, skorygował częściowo ruch spadkowy i ponownie znalazł się w okolicach oporu na poziomie 90 punktów, a taka sytuacja nie sprzyja walutom rynków wschodzących.

Względem euro sytuacja wyglądała mniej korzystnie dla dolara – od wczesnych godzin porannych EUR/USD piął się powoli do góry, po godzinie 9:00 bez większych problemów znalazł się nad poziomem 1,22, jednak już kilkadziesiąt minut później skorygował cały nocny ruch wzrostowy. Obecnie para kwotowana jest w okolicach 1,2190.

Kluczowe dla nastrojów na rynku walutowym pozostają kwestie inflacji i spekulacja, czy bagatelizowanie jej przez Fed nie jest jedynie „mydleniem oczu” uczestnikom rynku. Biorąc to pod uwagę, warto przyjrzeć się dzisiejszym publikacjom z USA – prezentowanym o godzinie 14:30 wstępnym danym na temat PKB oraz zamówień na dobra trwałe. Świadczące o rosnącej w siłę gospodarce dane mogą jeszcze bardziej nakręcić spiralę spekulacji co do przyszłych działań Rezerwy Federalnej, która prędzej czy później będzie musiała zrobić jastrzębi krok w celu zmniejszenia ryzyka przegrzania się gospodarki. W tym kontekście jeszcze ważniejszy będzie jutrzejszy odczyt dotyczący wydatków Amerykanów – to właśnie te dane mogą stanowić wskaźnik wyprzedzający dla kierunku inflacji w kolejnych miesiącach.

Patrząc przez pryzmat pozycji inwestorów przeprowadzających transakcje na rynku Forex za pośrednictwem platformy transakcyjnej CMC Markets, wiara w siłę dolara jest bardzo duża. Na parze EUR/USD 77% wartości otwartych pozycji stanowią te pro-dolarowe, a na indeksie dolara aż 94% kapitału ulokowane jest w pozycjach długich.

Jak duży wpływ będzie to miało na wycenę walut rynków wschodzących powinno pokazać najbliższe kilkadziesiąt godzin, natomiast przynajmniej do godziny 14:30, czyli czasu pierwszej wspomnianej publikacji, rynek może pozostać relatywnie spokojny.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.