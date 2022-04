Komentarz przed sesją na GPW. WIG20 powrócił do kluczowego miejsca

P oczątek tygodnia przy Książęcej nie wniósł nic nowego w obraz rynku. Jednak wczorajsza sesja pokazała, że byki mogą mieć poważny problem w dalszej wspinaczce na północ.

Wśród rodzimych benchmarków tylko małe spółki zyskały skromne 0,03%, co trudno uznać za sukces. Zarówno WIG, jak i WIG20 wypadły blado i na co po części miał wpływ spadek na giełdach w Niemczech, Francji i we Włoszech oraz fatalny start na Wall Street. Spadki było widać nie tylko w Warszawie. Indeks węgierskiej giełdy w szczycie tracił ponad 4%. I nie można wszystkiego zrzucać na reakcję inwestorów na wygraną Orbana. Być może niepokój inwestorów spowoduje odpływ kapitału z rynków wschodzących, a takiego ryzyka nie można wykluczyć. Po otwarciu nieznacznie nad kreską, już po godzinie WIG20 spadł na czerwone terytorium i wraz z upływem czasu osiągał coraz niższe wartości. Benchmark zakończył dzień w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań. WIG i WIG20 straciły odpowiednio 1,19% i 1,59%. Czerwcowe kontrakty na WIG20 zakończyły dzień na poziomie 2123 punkty. Od strony technicznej próba dojścia do poziomu 2200 nie udała się, a cofnięcie zepchnęło go do kluczowego poziomu w okolicach 2130 pkt. Dobra wiadomość jest taka, że poziom, wokół którego od dłuższego czasu utrzymuje się równowaga pomiędzy popytem a podażą, został utrzymany. Najbliższe sesje pokażą, czy będzie on trampoliną do dalszych wzrostów, czy inicjatywę przejmą niedźwiedzie, a wzrosty okażą się korektą i powrócimy do spadków.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.