Komentarz przed sesją na GPW. Rośnie szansa na pogłębienie korekty

P odczas piątkowej sesji na GPW podło rozstrzygnięcie o kształt tygodniowej świecy. Piątkowy handel, chociaż zakończył się niewielkimi wzrostami indeksów wzbudził nadzieję na większe odreagowania fali spadkowej, to już poniedziałkowa sesja dała podstawy do poprawy nastrojów.

Rozpoczynająca tydzień sesja zakończyła się solidnymi wzrostami w ślad za zyskującymi indeksami w Europie i rosnącymi kontraktami na amerykańskie indeksy. Zatem pojawiła się szansa, że popyt popchnie blue chipy na wyższe poziomy, co zaowocuje większym odbiciem po fali wyprzedaży. Niemniej, w minionym tygodniu mieliśmy istny przekładaniec - raz sesja spadkowa, to znów wzrostowa, co wskazywało na zmienne nastroje. Jedno jest pewne, część graczy znad Wisły jest nastawiona optymistycznie i jest dobrą prognozą na najbliższe dni. Właściwie pierwszy sygnał, że coś wisi w powietrzu pojawił się w czwartek 12 maja. WIG20 obronił wówczas poziom w okolicach 1650 pkt. i powoli piął się w górę. Dzień później, po wzroście WIG20 o ponad 4%, pojawiła się nadzieja na większe odbicie w ramach korekty ostatniej fali spadkowej. Zatem szansa na wymazanie części ostatniej potężnej fali spadkowej nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Najważniejsze zadanie dla byków zostało wykonane, czyli utrzymanie poziomu 1800 punktów. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 2,34%. WIG i WIG20 zakończyły dzień na plusie zyskując odpowiednio 2,66% i 3,04%. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Niemniej widać, że parkiet jest gotowy, by wymazać chociaż część ostatniej fali wyprzedaży. Kolejnym celem dla bykó w jest poziom 1900 pkt.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.