Komentarz przed sesją na GPW. Czy giełda przy Książęcej podąży za Wall Street?

Z a nami trzecia z rzędu wzrostowa sesja na GPW, która zakończyła się solidnymi wzrostami wszystkich indeksów i oddaliła WIG20 od bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 12 maja tego roku.

Byki domknęły luką sprzed dwóch tygodni. Po dwóch tygodniach, podczas których widoczna jest równowaga pomiędzy popytem, a podażą, bieżący przynosi nadzieję na odbicie. Jednak na parkiecie przy Książęcej panuje już wakacyjna sielanka, na co wskazują mizerne obroty, które podczas wczorajszej sesji i tak były zdecydowanie wyższe niż średnia z ostatnich dni i wyniosły 1,08 mld złotych. Jest to jakaś podpowiedź, że uczestnicy rynku stoją z boku i czekają na rozwój sytuacji siedząc na gotówce. Światowe giełdy próbują złapać oddech po fali wyprzedaży i jeśli gracze znad Wisły wykorzystają chwilową poprawę nastrojów, jest szansa na utrzymanie wsparcia, a nawet na większe odbicie. Jest to możliwe jeżeli faktycznie obawy globalnych graczy odejdą na chwilę w zapomnienie, z naciskiem “na chwilę”. Jednak w perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. Zarówno WIG, jak i WIG20, zakończyły handel na sporym plusie. Wrześniowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 1,17%, meldując się na poziomie 1735 pkt. WIG i WIG20 zyskały odpowiednio 1,20% i 1,51%. Kroku dotrzymały średnie i małe spółki. mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio 0,83% i 0,38%.



