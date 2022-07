Komentarz przed sesją na GPW. Allegro ciągnie WIG20

W czorajsza sesja na GPW nie wniosła nic nowego w obraz rynku i pomimo odbicia w Europie, w dalszym ciągu sytuację kontrolują niedźwiedzie.

Niestety kupujący nie chcieli podążać za głównymi parkietami Europy, kiedy to wtorkowa wyprzedaż zakończyła się największą przeceną od początku maja, a nadzieje na wzrostowe odbicie odeszły na razie w zapomnienie. Obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce spełniają się, a niektórzy ekonomiści roztaczają przed nami widmo recesji. Po dobrym otwarciu WIG20 nie potrafił znaleźć kierunku i dopiero od południa utrzymywał się nad kreską kończąc dzień na poziomie otwarcia. Wciąż wygląda na to, że warszawskie byki są głębokiej defensywie. WIG20fut spadł już wcześniej spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 12 maja tego roku. Trudno ocenić czy przy Książęcej panuje już wakacyjna sielanka, na co wskazują mizerne obroty, które podczas wczorajszej sesji i tak wzrosły i wyniosły 1,14 mld złotych, z czego 250 mln przypadło na Allegro. Jest to jakaś podpowiedź, że uczestnicy rynku stoją z boku i czekają na rozwój sytuacji siedząc na gotówce. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. Zarówno WIG, jak i WIG20 po wtorkowym spadku na 52-tygodniowe minimum zyskały odpowiednio 0,14 i 0,63%.WIG20 zysk zawdzięcza li tylko wzrostowi Allegro. Wrześniowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 1,10%, meldując się na poziomie 1654 pkt. Średnie i małe spółki straciły odpowiednio 1,12% i 1,95%. Silny dolar przy słabej postawie złotego sprawił, że WIG20USD stracił 0,26%. Najwięcej straciły spółki surowcowe i energetyczne.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.