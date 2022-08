Komentarz przed sesją na GPW

P o czterech z rzędu spadkowych sesjach na parkiecie przy Książęcej widać było, że byki nie składają jeszcze broni i walczą o wygenerowanie korekty.

Na tle Europy i Wall Street, rodzime benchmarki wypadły niezwykle okazale. Jednak z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. WIG20 powstrzymany został na oporze przy poziomie 1750 pkt. i co gorsza, niedźwiedzie sprowadziły indeks do lokalnego wsparcia w okolicach 1650 pkt. Wczorajsza szarża byków wyciągnęła WIG20fut z powrotem do środka trendu bocznego. Jak na razie od kilkunastu sesji, blue chipy poruszają się w trendzie horyzontalnym i każdy scenariusz jest możliwy. To, co musi niepokoić inwestorów, to możliwe zagrożenie związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, a działanie rządu w tym kierunku są spóźnione o kilka miesięcy.

Po udanym starcie powyżej poprzedniego zamknięcia, zarówno WIG, jak i WIG20, obrały kierunek na północ i do końca sesji to strona popytowa miała zdecydowaną przewagę. Zamknięcie nastąpiło na poziomach maksimów dziennego zakresu wahań. Za to może martwić niska aktywność inwestorów. Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 770 mln złotych. WIG20fut nadal utrzymuje się powyżej wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku. WIG zyskał 2,13%, a WIG20 2,64%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 wzrósł o 2,64%, meldując się na poziomie 1705 pkt. Nad kreską wylądowały średnie i małe spółki, które zyskały odpowiednio 1,56% i 0,27%.



