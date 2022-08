Komentarz przed sesją na GPW

M iniony tydzień na GPW nie należał do udanych dla byczo nastawionych graczy. Za nami czwarta z rzędu spadkowa sesja na parkiecie przy Książęcej.

Od wtorku byki odpuściły szturm na kolejne poziomy na GPW, a gracze podążali za swoimi kolegami z wiodących rynków Starego Kontynentu. Patrząc z technicznego punktu widzenia, WIG20 powstrzymany został na oporze przy poziomie 1750 pkt. i co gorsza, niedźwiedzie sprowadziły indeks poniżej lokalnego wsparcia na 1707 pkt. Jak na razie od kilkunastu sesji, blue chipy poruszają się w trendzie horyzontalnym i każdy scenariusz jest możliwy. To, co musi niepokoić inwestorów, to możliwe zagrożenie związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, a działanie rządu w tym kierunku są spóźnione o kilka miesięcy.

Po udanym starcie powyżej poprzedniego zamknięcia, zarówno WIG, jak i WIG20, obrały kierunek na południe i do końca sesji to strona podażowa miała przewagę. Ostatnie dwie godziny, to udana próba odbicia od dziennego dna. Zamknięcie nastąpiło w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Za to może martwić niska aktywność inwestorów. Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 853 mln złotych. WIG20 fut nadal utrzymuje się powyżej wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku. WIG stracił 0,90%, a WIG20 1,33%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 spadł o 0,83%, meldując się na poziomie 1664 pkt. Pod kreską wylądował mWIG40 ze stratą 0,08%. Honoru byków broniły małe spółki. sWIG80 zyskał 0,27%.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.