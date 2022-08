Komentarz przed sesją na GPW

H uśtawka nastrojów jaka towarzyszyła bywalcom na parkiecie przy Książęcej zakończyła się mocnym akcentem podczas ostatniej sesji lipca.

To może zwiastować, że byki są skłonne do wykonanie zwroty na północ i wygenerować tak długo wyczekiwaną korektę ostatniej fali spadkowej. Patrząc z technicznego punktu widzenia. WIG20 z trudem, ale powrócił powyżej wcześniej pokonanego poziomu wsparcia i wykonał pierwszy krok, którego celem dla byków jest wyciągnięcie WIG20 powyżej lokalnego oporu na poziomie 1707 pkt. Następnym celem jest zmierzenie się z pułapem 1750 pkt.

Po bardzo udanej końcówce minionego tygodnia, na warszawskiej giełdzie zapał kupujących nieco ostygł, jednak ponownie w drugiej połowie tygodnia powiało optymizmem, co skutkowało zamknięciem powyżej poprzednie zamknięcia. Na wykresie miesięcznym pojawił się długi dolny cień, co powinno napawać optymizmem. Jednak obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce ciążą rynkom. Skala wzrostów i sam przebieg sesji odpowiadał temu, co działo się ostatnio na giełdach w Europie i na Wall Street. Wydaje się, że zarówno WIG, jak i WIG20, mogą nie tylko zatrzymać pogłębienie spadków, ale i odrobić sporą część kilkumiesięcznych spadków. Piątkowy handel, to pokaz determinacji byków. Po wysokim otwarciu WIG20 do startu notowań cały czas podążał na północ, spychając miśki do głębokiej defensywy. Zamknięcie nastąpiło w okolicach na poziomie maksimum dziennego zakresu wahań. Cieszyć może też powrót aktywności inwestorów. Po mizernych obrotach w ostatnich tygodniach, obrót na ostatniej sesji powrócił powyżej 1 mld i wyniósł na szerokim rynku 1,16 mld złotych . WIG20 fut, który na początku ubiegłego tygodnia spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku, utrzymuje się powyżej tego poziomu, a co więcej widać silne odbicie i to być może będzie trampoliną ma wyższe poziomy. WIG oraz WIG20 zyskały odpowiednio 3,16% i 3,24%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 wzrósł o 3,18%, meldując się na poziomie 1721 pkt. Nad kreską wylądowały mWIG40 i sWIG80 z zyskiem 4,30% i 1,11%.



