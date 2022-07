Komentarz przed sesją na GPW

P o czterech z rzędu wzrostowych sesjach na GPW, nadszedł czas na realizację zysków, co skutkowało trzydniowym cofnięciem na wszystkich głównych indeksach.

I choć cofnięcie głównego benchmarku było znaczne, to z technicznego punktu widzenia nie zmienił układu sił. WIG20 z trudem, ale powrócił powyżej wcześniej pokonanego poziomu oporu. Jeśli odbicie ma być kontynuowane, to kolejnym celem dla byków jest wyciągnięcie WIG20 w okolice 1707 pkt.

Po bardzo udanej końcówce minionego tygodnia, na warszawskiej giełdzie zapał kupujących ostygł. Obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce ciążą rynkom, ale szansa na większe odbicie jest coraz mniejsza, ale nie została jeszcze zanegowana. Wczoraj wszystkie benchmarki sporo straciły. Wydaje się, że zarówno WIG, jak i WIG20, mogą zatrzymać pogłębienie spadków, a wczorajszy handel, podobnie jak na globalnych giełdach, przebiegał w atmosferze niepewności związanej z Fed. Po otwarciu nieco poprzedniego zamknięcia, WIG20 od razu skierował się na południe w ślad za giełdami w Europie, a słaby start na Wall Street nie poprawił nastrojów i do końca dnia to miśki dyktowały warunki gry. Zamknięcie nastąpiło w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Jednak po obrotach widać było, że chętnych do handlu wciąż jest jak na lekarstwo. WIG20 fut, który na początku ubiegłego tygodnia spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku, jeszcze utrzymuje się powyżej tego poziomu. Niskie obroty sugerują, że inwestorzy wyczekują na rozwój sytuacji. Obroty na szerokim rynku wyniosły raptem 874 mln złotych. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. WIG, jak i WIG20 straciły odpowiednio 1,35% i 1,83%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 spadł o 0,96%, meldując się na poziomie 1658 pkt. Pod kreską wylądowały mWIG40 i sWIG80 ze stratą 2% i 0,78%.



