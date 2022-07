Komentarz przed sesją na GPW

N a GPW, po serii spadków kończąca tydzień sesja przyniosła nieco ulgi posiadaczom akcji, a wszystkie benchmarki zakończyły handel na zielonym terytorium.

Wczoraj z opóźnionym zapłonem po tym jak w piątek silnie rosły europejskie indeksy, a WIG20 zaliczył skromny wzrost, byki przystąpiły do zakupów, w efekcie czego wzrosty na GPW pobiły na głowę swoje odpowiedniki na głównych parkietach Starego Kontynentu, skala wzrostu była znacząca. Z technicznego punktu widzenia jak na razie nic się nie zmieniło. Obecnie na WIG20 walka popytu z podażą toczy się w okolicach ważnego wsparcia. W minionym tygodniu byki je obroniły, czy zatem dla graczy znad Wisły nie pozostaje nic innego, jak szukać nowego, niższego pułapu do potencjalnego odbicia po fali wyprzedaży? Jeśli obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce odejdą na chwilę w zapomnienie, to jest szansa na większe odbicie, ale jak na razie takiej szansy nie widać na horyzoncie. Po wysokim otwarciu i wzroście w pierwszej godzinie, zarówno WIG jak i WIG20 snuł się praktycznie bez zmienności. Zamknięcia nastąpiło na poziomie maksimów sesji, jednak po obrotach widać było, że chętnych do kupna akcji jest jak na lekarstwo. WIG20 fut, który na początku ubiegłego tygodnia spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku, powrócił nieznacznie powyżej tego poziomu. Niskie obroty sugerują, że chętnych na kupno akcji wciąż brakuje, a na parkiecie panuje wakacyjna sielanka. Obroty na szerokim rynku wyniosły raptem 767 mln złotych. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. WIG, jak i WIG20 zyskały odpowiednio 2,55% i 3,05%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 wzrósł o 2,91%, meldując się na poziomie 1662 pkt. Indeksy średnich i małych spółek zyskały 1,73% i 1,13%.



