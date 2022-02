Komentarz przed sesją na GPW

N iezwykle ciekawie zapowiada się ten tydzień na warszawskiej giełdzie. To istna huśtawka nastrojów wśród globalnych graczy, która chcąc nie chcąc musi mieć swoje przełożenia na graczy znad Wisły.

Zarówno WIG, jak i WIG20, broniły do tej pory ważnych poziomów wsparć. Po raz kolejny udało się obronić wsparcie. Wczorajsza sesja zakończyła się silnym wzrostem wszystkich indeksów giełdowych. Udana obrona ważnego poziomu technicznego jest dobrą wiadomością, jednak to jeszcze nie przełom. Po otwarciu dużą luką wzrostową, byki w nieco ponad godzinę wyprowadziły benchmarki na dzienne maksima i już do końca dnia handlowano w niewielkiej zmienności. Optymistów wspierali gracze z Europy, a udany start na Wall Street postawił kropkę nad “i”. Dla blue chipów problematyczny poziom 2200 pkt. został utrzymany. Wokół tego poziomu rozgrywa się walka popytu z podażą i poziom ten może okazać się zarówno trampoliną do silniejszego odbicia, jak i kontynuacji zjazdu. Z technicznego punktu widzenia kontrakty marcowe na WIG20 pozostają w ruchu bocznym, poniżej szczytu z 26 stycznia. To, co nie napawa optymizmem handlujących blue chipami, to tempo wyprzedaży akcji, które rozpoczęło się na początku stycznia, obawy o globalny wzrost gospodarczy, a przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,02 mld złotych, z tego na blue chipy przypadło 857 mln złotych. Indeks WIG zyskał 2,18%. Podobnej wielkości zysk odnotował WIG20. Zamknięcie wypadło okolicach maksimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 2209,70 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 2,22%. WIG20 fut osiągnął wynik 2,31%, a WIG20usd dodał do dorobku 3,82%. W obraz rynku wpisały się druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 2,49%. sWIG80 zyskał 1,45%.



