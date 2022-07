Komentarz przed sesją na GPW

N a GPW, po serii spadków kończąca tydzień sesja przyniosła nieco ulgi posiadaczom akcji, a wszystkie benchmarki zakończyły handel na zielonym terytorium.

Jednak porównują ze skala wzrostów w Europie, czy na Wall Street, można odnieść wrażenie, że było to odbicie zdechłego kota. Obecnie na WIG20, walka popytu z podażą toczy się w okolicach ważnego wsparcia W minionym tygodniu byki obroniły, czy zatem dla graczy znad Wisły nie pozostaje nic innego, jak szukać nowego, niższego pułapu do potencjalnego odbicia po fali wyprzedaży. Jeśli obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce odejdą na chwilę w zapomnienie, to jest szansa na większe odbicie, ale jak na razie takiej szansy nie widać na horyzoncie. Przez cały dzień WIG20 oscylował wokół poziomu otwarcia i można było odnieść wrażenie, że żadna ze stron nie chce zrobić krzywdy przeciwnikowi. WIG20 fut, który na początku ubiegłego tygodnia spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku, pozostał poniżej tego poziomy. Niskie obroty sugerują, że chętnych na kupno akcji wciąż brakuje, a na parkiecie panuje wakacyjna sielanka. Obroty na szerokim rynku wyniosły raptem 671 mln złotych. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. Zarówno WIG, jak i WIG20 skromnie zyskały odpowiednio 0,42% i 0,38%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,69%, meldując się na poziomie 1615 pkt. Indeksy średnich i małych spółek zyskały 0,54% i 0 31%.



