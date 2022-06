Komentarz przed sesją na GPW

P o trzech z rzędu silnie wzrostowych sesji na GPW, nadszedł czas na wyhamowanie. Spore spadki w Azji i tracące kontrakty na amerykańskie indeksy sugerowały niskie otwarcie i tak też się stało.

Jednak kupujący skutecznie odrabiali straty z otwarcia,a w porównaniu z głównymi giełdami Starego Kontynentu nasz parkiet wypadł zupełnie dobrze. WIG20 znalazł się w ważnym miejscu docierając do krótkoterminowego oporu. Benchmark odbił się od bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 12 maja tego roku, a byki domknęły luką sprzed dwóch tygodni. Po dwóch tygodniach, podczas których widoczna jest równowaga pomiędzy popytem a podażą, bieżący przynosi nadzieję na większe odbicie,. Teraz najważniejszym zadaniem dla popytu jest pokonanie oporu w okolicach 1735 pkt. Jednak na parkiecie przy Książęcej panuje już wakacyjna sielanka, na co wskazują mizerne obroty, które podczas wczorajszej sesji wyniosły raptem 862 mln złotych. Jest to jakaś podpowiedź, że uczestnicy rynku stoją z boku i czekają na rozwój sytuacji siedząc na gotówce. Światowe giełdy próbują złapać oddech po fali wyprzedaży i jeśli gracze znad Wisły wykorzystają chwilową poprawę nastrojów, jest szansa na utrzymanie wsparcia, a nawet na większe odbicie. Jest to możliwe jeżeli faktycznie obawy globalnych graczy odejdą na chwilę w zapomnienie, z naciskiem “na chwilę”. Jednak w perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. Zarówno WIG (0,38%), jak i WIG20 (-0,34%), zakończyły handel niewielkimi zmianami wartości. Wrześniowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 0,40%, meldując się na poziomie 1728 pkt. Najlepiej wypadły średnie i małe spółki. mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio 1,57% i 2,36%.



