Komentarz przed sesją na GPW

P owrót warszawskich graczy po dniu wolnym nie można uznać za udany pomimo, że światowe giełdy próbowały złapać oddech po fali wyprzedaży, kończąc dzień , a to nie wróży dobrze dla zmiany nastrojów na GPW.

Jeżeli faktycznie obawy globalnych graczy przełożą się na inwestorów nad Wisłą, to można spodziewać się kontynuacji spadków rodzimych benchmarków. Wszystko wskazuje na to, że szanse dla powstania możliwej większej korekty ostatniej fali spadkowej odeszły w zapomnienie, a w perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, benchmarki mogą spaść poniżej czerwcowego dołka. Po bardzo niskim otwarciu do startu handlu w USA zarówno WIG jak i WIG20 odrabiały straty z początku sesji, jednak godzina minęła w przewadze niedźwiedzi. Wrześniowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 0,96%, meldując się na poziomie 1692 pkt. WIG i WIG20 zakończyły dzień na minusie, tracąc odpowiednio 1,36% i 1,78%. Jedynie maluch broniły honoru byków, sWIG80 zyskał 0,80%. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP oraz perspektywa stagflacji w najbardziej rozwiniętych gospodarkach.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.