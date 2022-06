Komentarz przed sesją na GPW

K luczowe pytanie jakie zadają sobie bywalcy przy Książęcej brzmi, na jakim poziomie po dniu wolnym otworzy się parkiet przy Książęcej. Podczas nieobecności warszawskich graczy, światowe giełdy dotknęła silna wyprzedaż, a to nie wróży nic dobrego.

Fatalne nastroje na rynkach akcji mogą przełożyć się na nastroje nad Wisłą, a jeśli tak, to można spodziewać się sporych rozmiarów luki spadkowej. Wszystko wskazuje na to, że szanse dla powstania możliwej większej korekty ostatniej fali spadkowej odeszły w zapomnienie, w perspektywie szybszego niż zakładano zacieśniania polityki przez banki centralne. Cały zysk wypracowany w minionych trzech tygodniach na WIG20 został wymazany, a sentyment pogorszył się wraz z sytuacją na rynkach akcji. Środowy handel nie w wyczekiwaniu na Fed nie wniósł nic ciekawego, podobnie zresztą z na pozostałych giełdach Starego Kontynentu i zakończył się minimalną zmiennością na wszystkich indeksach przy bardzo niskim obrocie. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 nie zmienił wartości, meldując się na poziomie 1705 pkt. WIG i WIG20 zakończyły dzień na niewielkim plusie, zyskując odpowiednio 0,21% i 0,18%. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP oraz perspektywa stagflacji w najbardziej rozwiniętych gospodarkach..



