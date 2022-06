Komentarz przed sesją na GPW

J uż czwartkowa sesja na GPW zasiała ziarno wątpliwości co do możliwego większego odbicia, a fatalne nastroje na globalnych parkietach przełożyły się na dalsza wyprzedaż przy Książęcej.

Wszystko wskazuje na to, że szanse dla powstania możliwej większej korekty ostatniej fali spadkowej spadły niemal do zera, w perspektywie wyniku posiedzenia Fed. Przyspieszenie inflacji w USA zmusi Fed do bardziej agresywnej polityki, co nie wróży dobrze rynkom akcji. WIG20 po trzech tygodniach na plusie Cały zysk wypracowany w minionych trzech tygodniach został wymazany. Co prawda na wykresie miesięcznym pojawił się w maju długi dolny cień, co świadczy o tym, że strona popytowa ma ochotę kupować rodzime blue chipy, jednak rodzimym bykom brak jest konsekwencji w dążeniu na północ, a sentyment na rynku pogorszył się wraz z sytuacją na globalnych parkietach. Piątkowy handel zakończył się spadkami na szerokim rynku oraz na rodzimych blue chipach, podążając w ślad za giełdami w Europie i w USA. Ważny poziom 1800 punktów po wielokrotnej próbie obrony został przełamany. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 2,43%, meldując się na poziomie 1724 pkt. WIG i WIG20 zakończyły dzień na minusie, tracąc odpowiednio 2,04% i 2,39%. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP oraz perspektywa stagflacji w najbardziej rozwiniętych gospodarkach.



