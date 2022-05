Komentarz przed sesją na GPW

P odczas wczorajszej sesja na GPW przypomniano sobie o obowiązującym trendzie spadkowym.

Dzisiejsza, kończąca tydzień sesja zadecyduję, czy warszawskie byki wyrysują na wykresie drugą z rzędu tygodniową świecę wzrostową, a to byłoby dobrą prognozą przed następnym tygodniem z szansą na pogłębienie korekty ostatniej fali spadkowej rozpoczętej w końcówce marca. Niemniej wczorajsza sesja zakończyła się spadkowo w ślad za tracącymi indeksami w Europie i słabym otwarciu za oceanem. Niemniej nic nie jest przesądzone i wciąż jest szansa, że popyt popchnie blue chipy na wyższe poziomy, co zaowocuje większym odbiciem po fali wyprzedaży. Powodów do paniki jeszcze nie ma, a jak rozwinie się sytuacja przy Książęcej zadecyduje dzisiejsza sesja. Wszystkie indeksy dotknęła przecena. Niemniej skala spadków wszystkich benchmarków była znacząca, jednak z przebiegu sesji nie widać było, aby kupujący wystraszyli się , a wręcz zachowali spokój Jedno jest pewne, że część graczy znad Wisły jest nastawiona optymistycznie, co jest dobra prognoza na najbliższe dni. Właściwie pierwszy sygnał, że coś wisi w powietrzu pojawił się w ubiegły czwartek. WIG20 obronił wówczas poziom w okolicach 1650 pkt. i powoli piął się w górę. Po piątkowym wzroście WIG20 o ponad 4%, pojawiła się nadzieja na większe odbicie w ramach korekty ostatniej fali spadkowej. Zatem szansa na wymazanie części ostatniej potężnej fali spadkowej nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Najważniejsze zadanie dla byków to utrzymać poziom 1800 punktów. Jeśli ta sztuka się uda, to kolejny poziom w ramach korekty usytuowany w okolicach 1900 pkt. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 1 50%. WIG i WIG20 zakończyły dzień na minusie tracąc odpowiednio 1,31% i 1,40%. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Niemniej widać, że parkiet jest gotowy, by wymazać chociaż część ostatniej fali wyprzedaży.



