Komentarz przed sesją na GPW

W czorajsza sesja na GPW ponownie pokazała, że byki są jeszcze zbyt słabe na korekcyjne odbicie, ale w przeciwieństwie do poprzednich sesji pojawiła się okazja dla niecierpliwych, którzy polują na łapanie dołków.

Wszystkie indeksy silnie straciły, jednak pojawiło się światełko w tunelu, że dzisiejsza sesja może być pierwszą zieloną od bardzo dawna. WIG20 po bardzo niskim otwarciu i dotarciu w okolice 1650 pkt. powoli piął się w górę i na chwilę dotarł powyżej okrągłego poziomu 1700 pkt. Fakt, nadzieje są dość wygórowane, bowiem zarówno WIG, WIG20 jak i WIG20fut. zaliczyły 52-tygodniowe minima i jeśli miałaby powstać korekta ostatniej fali spadkowej, to problemem dla byków będzie poziom 1800 pkt. Szansa na wymazanie części ostatniej potężnej fali spadkowej wciąż istnieje. WIG20 domknął dzienną lukę, a każda dobra informacja może przełożyć się na poczynania optymistów. To tyle jeśli chodzi o optymistyczne zapatrywanie się na polską giełdę. Wczorajsza skala przeceny może sugerować, że do powrotu popytu jeszcze daleka droga. Inwestorów niepokoi dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Co gorsza, działania rządu, który co chwile wlewa w rynek pusty pieniądz w ramach tzw. tarczy inflacyjnej, napędza procesy inflacyjne. Warszawskich byków nie wspiera globalny risk-off związany z obawami o globalne spowolnienie światowej gospodarki. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 1,92%, meldując się na poziomie 1690 pkt. WIG oraz WIG20 zakończyły dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań, co oznacza stratę odpowiednio o 1,53% i 1,54%.



