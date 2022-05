Komentarz przed sesją na GPW

P iątkowa sesja na GPW ponownie obnażyła słabość byków, a kupujący wyraźnie szukali kłopotów.

WIG i WIG20 finiszowały pod kreską. Inwestorów niepokoi dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Co gorsza działania rządu, który co chwile wlewa w rynek pusty pieniądz w ramach tzw. tarczy inflacyjnej, napędza procesy inflacyjne. Wyższe stopy mają ściągnąć z rynku część gorącego pieniądza, a w ramach tarczy pieniądz ów wciąż dopływa, zapewne kosztem długu publicznego. Mamy więc receptę na samonapędzającą się spiralę inflacyjną. Kupujący liczą na nieznaczną choćby korektę po całej serii spadków, ale na horyzoncie wciąż widać ciemne chmury. Warszawskich byków nie wspiera globalny risk-off związany z obawami globalnego spowolnienia światowej gospodarki. Zarówno WIG jak i WIG20 w ostatniej godzinie odrobiły straty z całego dnia, co można przypisać realizacji tygodniowych zysków z krótkich pozycji. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 1,07%, meldując się na poziomie 1789 pkt. WIG oraz WIG20 zakończyły dzień na maksimach dziennego zakresu wahań, co i tak oznacza stratę odpowiednio o 0,42% i 0,04%. WIG20 spadł w czwartek poniżej wsparcia wynikającego z dołka z 7 marca, osiągając najniższą wartość od listopada ubiegłego roku.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.