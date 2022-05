Komentarz przed sesją na GPW

P rzed pierwszą majową sesją spójrzmy na to co w tym okresie działo się z indeksem blue chipów. W kwietniu warunki gry dyktował obóz niedźwiedzi, czego efektem było tylko 5 sesji wzrostowych, podczas których skala wzrostu była raczej symboliczna.

Miłe złego początki, tak najprościej podsumować to co działo się na GPW. Wszystkie główne benchmarki poza mWIG40 (0,24%) straciły. To co może napawać optymizmem, to to, że WIG20 dotarł w strefę wsparcia w okolicach 1860 pkt., skąd można spodziewać się odbicia korekcyjnego, bo o zmianie trendu póki co nie można mówić. Warszawskich byków nie wspierał silnie spadkowy start za oceanem. Od wysokiego otwarcia zarówno WIG, jak i WIG20 od razu skierowały się na południe, by już w połowie sesji zejść pod kreskę. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 1,11%, meldując się na poziomie 1876 pkt. WIG oraz WIG20 finiszowały w okolicach minimum dziennego zakresu wahań, tracąc odpowiednio 0,94% i 1,40%. Z technicznego punktu WIG20 dotarł do wsparcia wynikającego z dołka z 7 marca. Jest to miejsce z którego może rozwinąć się korekta pędząca, która zniesie część kwietniowej fali wyprzedaży. Dla byków zaporą nie do pokonania okazał się kluczowy krótkoterminowy poziom w okolicach 2130 pkt. Jest to poziom, który wyznaczał równowagę pomiędzy popytem a podażą. Dopiero jego trwałe pokonanie może otworzyć drogę do większych wzrostów. Dopóki 2130 jest skutecznie broniony przez obóz niedźwiedzi, można oczekiwać odreagowania fali spadkowej i odbicia do 2000 pkt.



