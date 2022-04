Komentarz przed sesją na GPW

P rzed ostatnią sesją miesiąca spójrzmy na to co w tym okresie działo się z indeksem blue chipów. W kwietniu warunki gry dyktował obóz niedźwiedzi, czego efektem było tylko 5 sesji wzrostowych, podczas których skala wzrostu była raczej symboliczna.

Wczorajsza sesja przy Książęcej w ślad za wzrostami w Azji i Europie zakończyła się w zieleni. Wszystkie główne benchmarki zyskały, niemniej skala wzrostów była niewielka. To co może napawać optymizmem, to to, że WIG20 dotarł w strefę wsparcia w okolicach 1860 -1870 pkt. skąd można spodziewać się odbicia korekcyjnego, bo o zmianie trendu póki co nie można mówić. Warszawskim bykom pomogły wzrosty głównych indeksów giełd Starego Kontynentu oraz udany początek handlu za oceanem Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się niewielkimi wzrostami wszystkich indeksów. Od wysokiego otwarcia zarówno WIG, jak i WIG20 od razu skierowały się na południe, by w ostatniej godzinie handlu zejść pod kreskę. Dopiero w ostatnich pięciu minutach, rzutem na taśmę kupujący wyprowadzili oba benchmarki na plus. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 0,37%, meldując się na poziomie 1897 pkt. WIG oraz WIG20 finiszowały w okolicach minimum dziennego zakresu wahań, tracąc odpowiednio 0,28% i 0,07%. Z technicznego punktu WIG20 dotarł do wsparcia wynikającego z dołka z 7 marca. Jest to miejsce z którego może rozwinąć się korekta pędząca, która zniesie część kwietniowej fali wyprzedaży. Dla byków zaporą nie do pokonania okazał się kluczowy krótkoterminowy poziom w okolicach 2130 pkt. Jest to poziom, który wyznaczał równowagę pomiędzy popytem a podażą. Dopiero jego trwałe pokonanie może otworzyć drogę do większych wzrostów. Dopóki 2130 jest skutecznie broniony przez obóz niedźwiedzi, można oczekiwać albo odreagowania fali spadkowej i odbicia do 2000 pkt.



