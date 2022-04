Komentarz przed sesją na GPW

S poro emocji i nerwów przyniosły trzy ostatnie sesje przy Książęcej. Powrót po świątecznej przerwie nie napawa optymizmem, a widmo powrotu do wzrostów oddaliło się.

Warszawskim bykom nie pomogły spadki kontraktów na główne indeksy Starego Kontynentu, a pogorszenie nastrojów za oceanem postawiło kropkę nad “i”. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się przeceną wszystkich indeksów. Po dobrym otwarciu, do rozpoczęcia handlu na Wall Street zarówno WIG, jak i WIG20 utrzymywały się nad kreską. Spadki w USA pogrążyły oba benchmarki. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 0,92% poniżej lokalnego wsparcia na poziomie 2060. Wsparcie to może być kluczowe dla dalszych losów benchmarku. Popyt na amerykańskie akcje nie był już tak silny jak podczas poprzednich sesji, co również wpłynęło na postawę kupujących. WIG oraz WIG20 finiszowały na minimach dziennego zakresu wahań, tracąc odpowiednio 0,71% i 0,93%. Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. Tendencja spadkowa utrzymuje się. Dla byków zaporą nie do pokonania okazał się kluczowy krótkoterminowy poziom w okolicach 2130 pkt. Jest to poziom, który wyznaczał równowagę pomiędzy popytem a podażą. Dopiero jego trwałe pokonanie może otworzyć drogę do większych wzrostów. Dopóki 2130 jest skutecznie broniony przez obóz niedźwiedzi, można oczekiwać dalszych spadków do kolejnego wsparcia usytuowanego na poziomie 2000 pkt.



