Komentarz przed sesją na GPW

S poro emocji i nerwów przyniosła wczorajsza sesja przy Książęcej. Powrót po świątecznej przerwie mógł przysporzyć inwestorów o palpitacje serca.

Od początku początku i otwarciu na poziomie poprzedniego zamknięcia, indeksy z każdą minutą zsuwały się na coraz to niższe poziomy. Już w południe skala spadków sugerowała, że czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 był na dobrej drodze do największego dziennego spadku od 14 marca. Wtedy to z pomocą przyszli inwestorzy z Wall Street. Popyt na amerykańskie akcje był tak silny, że przyniósł nadzieję nad Wisłę, Od tego czasu zarówno WIG, jak i WIG20 odrabiały straty w ślad za wzrostami na Wall Street. Do gongu kończącego handel indeksy odrobiły ponad połowę strat. WIG, jak i WIG20 finiszowały w okolicach środka dziennego zakresu wahań, tracąc odpowiednio 0,88% i 1,18%. Czerwcowe kontrakty na WIG20 zakończyły dzień na poziomie 2090 pkt. Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. Dla byków jak na razie zaporą jest kluczowy krótkoterminowy poziom w okolicach 2130 pkt. Jest to poziom, który od jakiegoś czasu wyznaczał równowagę pomiędzy popytem a podażą. Dopiero jego trwałe pokonanie może otworzyć drogę do większych wzrostów. Dopóki 2130 jest skutecznie broniony przez obóz niedźwiedzi można oczekiwać dalszych spadków do kolejnego wsparcia usytuowanego na poziomie 2060 pkt.



