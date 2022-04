Komentarz przed sesją na GPW

P rzy Książęcej czuć już świąteczną atmosferę, co miało swoje odbicie w mizernym obrocie, który na szerokim rynku wyniósł niespełna 900 mln złotych i stosunkowo niewielkiej zmienności.

Zarówno WIG, jak i WIG20 otworzyły się na plusie, jednak senna atmosfera w całej Europie nie sprzyjały większym ruchom. Do czasu rozpoczęcia handlu na Wall Street oba benchmarki systematycznie oddawały zysk z otwarcie schodząc chwilowo pod kreskę. Dopiero byczy strat za oceanem wyprowadził indeksy nad kreskę. Zarówno WIG, jak i WIG20 finiszowały w okolicach środka dziennego zakresu wahań, zyskując odpowiednio 0,27% i 0,49%. Czerwcowe kontrakty na WIG20 zakończyły dzień na poziomie 2116 pkt. Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. Dla byków jak na razie zaporą jest kluczowy krótkoterminowy poziom w okolicach 2130 pkt. Jest to poziom, który od jakiegoś czasu wyznaczał równowagę pomiędzy popytem a podażą. Dopiero jego trwałe pokonanie może otworzyć drogę do większych wzrostów. Niski jak na ostatnie sesje obrót może wskazywać na zwiększoną ostrożność inwestorów. Najbliższe sesje pokażą, czy byki złożyły broń, oddając inicjatywę niedźwiedziom, czy jest to raczej okazja do zakupów na niższych poziomach. Ale o tym zapewne przekonamy się dopiero po świętach.



