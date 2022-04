Komentarz przed sesją na GPW

A wersja do ryzykownych aktywów, płynąca z globalnych rynków, przełożyła się na nastroje panujące przy Książęcej.

Wszystkie indeksy straciły, a skala spadków była znacząca. Czy poniedziałkowe wzrosty okazały się pułapką na byki? Zarówno WIG, jak i WIG20 oddały zysk wypracowany podczas pierwszej sesji tygodnia. Spadki na giełdach Starego Kontynentu, nie wspierały popytu. Po słabym otwarciu, jak się później okazało, już po pół godzinie handlu kupujący wyznaczone zostało minimum i maksimum sesji. Od tego czasu indeks blue poruszał się tym zakresie. Nawet dobre otwarcie na Wall Street nie wywarło wrażenia na warszawskich bykach. Zarówno WIG, jak i WIG20, finiszowały w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań, tracąc odpowiednio 0,98% i 1,30%. Czerwcowe kontrakty na WIG20 zakończyły dzień na poziomie 2111 pkt. Bykom udało się na chwilę powrócić do kluczowego poziomu w okolicach 2130 pkt. Jest to poziom, który od jakiegoś czasu wyznaczał równowagę pomiędzy popytem a podażą. Niski jak na ostatnie sesje obrót może wskazywać na zwiększoną ostrożność inwestorów. Najbliższe sesje pokażą, czy byki złożyły broń, oddając inicjatywę niedźwiedziom, czy jest to raczej okazja do zakupów na niższych poziomach.



