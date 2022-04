Komentarz przed sesją na GPW

W idząc to, co dzieje się na giełdach w Europie i na Wall Street, pierwsza sesja kwartału przy Książęcej zakończyła się po myśli byków.

Wśród rodzimych benchmarków wszystkie indeksy zyskały, a skala wzrostów była dość znaczna przy stosunkowo niskim obrocie, który na szerokim rynku wyniósł 1,07 mld złotych. Zarówno WIG, jak i WIG20, po otwarciu luką wzrostową do końca dnia zyskiwały na wartości. Dobry start na Wall Street wspierał byczo nastawionych graczy. Oba indeksy zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości dziennych maksimów. Tym samym czwartkowe straty udało się w znacznej części odrobić. WIG20 zyskał ponad 1,5%. Od strony technicznej próba dojścia dziś wcześniej do poziomu 2200 nie udała się, a cofnięcie zepchnęło go do kluczowego poziomu w okolicach 2130 pkt. Dobra wiadomość jest taka, że ten poziom, wokół niego od dłuższego czasu utrzymuje się równowaga pomiędzy popytem, a podażą został utrzymany i od niego obserwujemy odbicie . Najbliższe sesje pokażą, czy okaże się on trampoliną do dalszych wzrostów, czy korekta, która zniosła ponad 50% ostatniej fali spadkowej zakończyła się i powrócimy do spadków.



