Komentarz przed sesją na GPW

R ozpoczynająca tydzień sesja na GPW nie wniosła nic nowego w obraz rynku, poza małymi spółkami, gdzie sWIG80 zyskał 1,13%.

Wszystko to działo się przy bardzo widocznym spadku obrotu, co może odzwierciedlać wzrost ryzyka do kupowania akcji. Może to oznaczać, że krótkoterminowy kapitał spekulacyjny zrealizował zyski z solidnego odbicia blue chipów i opuścił parkiet przy Książęcej przynajmniej na jakiś czas. Po delikatnie wzrostowym otwarciu do początku handlu za oceanem benchmarki poruszały się dość płasko. Pogorszenie sentymentu na Wall Street niestety nie dało impulsu do kupna akcji. Już do gongu kończącego handel przy Książęcej zarówno WIG, jak i WIG20 pozostały pod kreską. a oba indeksy zakończyły notowania na niewielkim minusie. Z technicznego punktu widzenia benchmark dotarł do ważnego miejsca, testując w czwartek od spodu wsparcie wyznaczone dołkami z listopada ubiegłego roku i 14 lutego. Jest to poziom, który jak na razie powstrzymuje zapędy byków, Poziom ten w przypadku WIG20 oznacza, że ostatnie wzrosty odrobiły połowę fali spadkowej. To kolejna przeszkoda, która pojawiła się przed kupującymi. Jest nią poziom w okolicach 2130 pkt. Czy uda się ją bezboleśnie pokonać?



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.