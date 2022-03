Komentarz przed sesją na GPW

W arszawskie byki w ślad za swoimi kolegami w Europie zwietrzyły okazję do szturmu.

Od wysokiego otwarcia do gongu kończącego handel przy Książęcej zarówno WIG, jak i WIG20 utrzymali zdobyte w pierwszej godzinie terytorium i ani na chwilę niedźwiedzie nie były w stanie zaszkodzić naporowi kupujących. Oba indeksy finiszowały w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Za nami świetna sesja, ale zmartwień nie brakuje. Poprawa nastrojów może być chwilowa, bowiem zagrożenia nie ustąpiły z dnia na dzień. Inflacja, wojna za nasza granicą, przepływ kapitały do rynków obligacji i to co powinno martwić byczo nastawionych graczy, to marcowy odpływ kapitału z europejskich giełd, jakiego nie widziano od lat. Jednak prawo natury pokazuje, że po każdym odpływie następuje przypływ. Na pewno cieszy fakt, że wszystkie indeksy finiszowały w zieleni. Póki co, z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. optymizmem napawa fakt, że blue chipy rozprawiły się z problematycznym poziomem 2000 punktów. Przed bykami na horyzoncie pojawiła się kolejna przeszkoda. Jest nią zapora w okolicach 2100 pkt. Czy uda się ją bezboleśnie pokonać? Marcowe kontrakty na WIG20 zamknęły się na poziomie 2053 pkt..



