Komentarz przed sesją na GPW

P odwyżka stóp procentowych w USA o 25 pb jest już dawno wyceniona przez rynki i taka decyzja na nikim nie zrobi wrażenia.

Inwestorów przede wszystkim będzie interesować, w jaki sposób Fed będzie walczył z inflacją. Zatem Fed może być szansa na odbicie na rynkach akcyjnych , ba czy może skorzystać giełda przy Książęcej. Warszawskie byki zdecydowanie lepiej radziły sobie niż ich koledzy w Europie. Do startu notowań na Wall Street zarówno WIG i WIG20 snuły się w okolicach zera. Dopiero poprawa nastrojów w USA uruchomiła popyt na akcje i do końca sesji to kupujący dyktowali warunki gry. To co powinno martwić byczo nastawionych graczy, to marcowy odpływ kapitału z europejskich giełd, jakiego nie widziano od lat. Jednak prawo natury pokazuje, że po każdym odpływie następuje przypływ. Na pewno cieszy fakt, że wszystkie indeksy finiszowały w zieleni. Póki co z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. Blue chipy powróciły do problematycznego poziomu 2000 punktów. Marcowe kontrakty na WIG20 zamknęły się na poziomie 2008 pkt.



