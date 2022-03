Komentarz przed sesją na GPW

P odobnie jak na europejskich parkietach, warszawskie byki mogły cieszyć się dużymi zyskami po tym, jak gong oznajmił koniec handlu przy Książęcej.

WIG i WIG20 po nieznacznym cofnięciu w czwartek wystrzeliły na północ. Widać, że kupujący nie składają broni i chcą uciekać z czerwonego terytorium. To co powinno martwić byczo nastawionych graczy to marcowy odpływ kapitału z europejskich giełd, jaki nie widziano od lat. Przez cały dzień benchmarki pięły się na północ i w efekcie naporu kupujących finiszowały w okolicach maksimów dziennego zakresu wahań, by ostatecznie zakończyć handel sporymi zniżkami. Również małe i średnie spółki cieszyły się wzięciem nad Wisłą. Z technicznego punktu widzenia nie można mówić o przełomie, za to cieszy fakt, że blue chipy powróciły powyżej 2000 punktów. Marcowe kontrakty na WIG20 zamknęły się na poziomie 2046 pkt.



