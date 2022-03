Komentarz przed sesją na GPW

P oniedziałkowe odbicie na GPW nie miało kontynuacji podczas wczorajszej sesji.

W początkowej fazie handlu po otwarciu luką spadkową, podobnie jak w Europie byki dostały impuls do działania. Nastroje na Stary Kontynencie poprawiła niesprawdzona informacja, że ze strony Europejskiego Banku Centralnego będą uruchomione dalsze bodźce. Wystarczyło to na około pół godziny wzrostów zarówno WIG jak i WIG20. Od tego czasu do gry wkroczyły niedźwiedzie spychając indeksy na coraz to niższe poziomy. Oliwy do ognia dolała RPP, której projekcje makroekonomiczne wyraźnie wskazały na wzrost inflacji przy równoczesnym spadku PKB. W efekcie oba benchmarki zakończyły dzień w okolicach dziennych minimów. W dalszym ciągu utrzymuje się dość wysoki obrót. Jednak trudno w tej chwili ocenić, czy jest to kupowanie dołków, czy okazja do pozbywania się akcji po każdym wzroście. Wtorek przyniósł też odwrócenie tendencji w sektorach. Rosnące do tej pory spółki związane z sektorem energetycznym i surowcowym straciły najwięcej, za to będące pod presją banki nieznacznie zyskały. Marcowe kontrakty na WIG20 zamknęły się na poziomie 1904 pkt. Coraz bardziej napięta sytuacja geopolityczna może być tym czynnikiem, który nie będzie sprzyjał popytowi na akcje. Do tego sankcje nałożone na Rosję, wcześniej czy później muszą odbić się na wzroście gospodarczym w krajach UE.



