Komentarz przed sesją na GPW

W arszawska giełda jako jedna z nielicznych giełd na Starym Kontynencie mogła pochwalić się wzrostem blue chipów.

Zaczęło sią od luki spadkowej, jednak chwilowa poprawa w Europie dała impuls bykom do działania i już w południe WIG20 zameldował się nad kreską. Co ciekawe, obrót na szerokim rynku bez znaczących transakcji pakietowych wyniósł ponad 3 mld złotych, co można uznać za dobrą monetę. Wzrost napędzany więc był przez indywidualnych inwestorów, którzy zwietrzyli okazję do kupna dołków. Jednak w tym sielankowym obrazie jest pewne “ale”. Boom zakupowy objął spółki z sektora paliwowego, energetycznego i wydobywczego. Nic, dziwnego, że przy tak wysokich cenach surowców, to właśnie te akcje zyskują. Za to ciągle słabo radzą sobie banki. WIG i WIG20 zyskały na zamknięciu. Marcowe kontrakty na WIG20 zamknęły się na poziomie 1934 pkt. Coraz bardziej napięta sytuacja geopolityczna może być tym czynnikiem, który nie będzie sprzyjał popytowi na akcje. Do tego sankcje nałożone na Rosję, wcześniej czy później muszą odbić się na wzroście gospodarczym w krajach UE.



