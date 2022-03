Komentarz przed sesją na GPW

M iłe złego początki, tak najkrócej można opisać to co działo się wczoraj na GPW.

Do środy przez cztery sesje udało się odrobić straty po czarnym czwartku ubiegłego tygodnia, kiedy główne benchmarki tąpnęły o ponad 10%, Wczoraj tylko przez 10 minut WIG i WIG20 utrzymały się nad kreską. Od tego czasu benchmarki zwróciły się na południe, a słaby start w USA dopełnił dzieła zniszczenia. Marcowe kontrakty WIG20 zamknął na poziomie 2009 pkt, tym samym oddalił się do dołka z 30 listopada ubiegłego o ponad 120 punktów. Poziom ten może być dobrą okazja do kontry niedźwiedzi i powrotu do spadków. Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów (poza mWIG40, który zyskał 0,19% i sWIG80 zakończy 0,67% na plusie). Pogorszenie nastrojów na głównych parkietach Europy nie wspierało warszawskich byków, a skala wzrostu WIG i WIG20 było nieco mniejsza niż ich odpowiedników na Starym Kontynencie. Coraz bardziej napięta sytuacja geopolityczna może być tym czynnikiem, który nie będzie sprzyjał popytowi na akcje. Do tego sankcje nałożone na Rosję, wcześniej czy później muszą odbić się na wzroście gospodarczym w krajach UE. Problemem dla indeksu blue chipów są banki. Odwrót od banków widoczny jest również na innych giełdach.



