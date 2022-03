Komentarz przed sesją na GPW

N a GPW po czarnym czwartku kiedy główne benchmarki tąpnęły o ponad 10%, byki zwietrzyły okazje do zakupów.

Ostatnie cztery sesje pozwoliły odrobić całość przeceny, jednak ostrożność wciąż jest wskazana. Marcowe kontrakty na WIG20 zamknął się na poziomie 2045,50, ale do dołka z 30 listopada ubiegłego roku brakuje jeszcze 80 punktów. Poziom ten może być dobrą okazja do kontry niedźwiedzi i powrotu do spadków. Wczorajsza sesja zakończyła się spektakularnym wzrostem indeksów (poza mWIG40, który stracił 0,19%). Poprawa nastrojów na głównych parkietach Europy wspierała warszawskie rozpędzone byki, a skala wzrostu WIG i WIG20 wypadła imponująco na tle ich odpowiedników na Starym Kontynencie. Coraz bardziej napięta sytuacja geopolityczna może być tym czynnikiem, który nie będzie sprzyjał popytowi na akcje. Do tego sankcje nałożone na Rosję, wcześniej czy później muszą odbić się na wzroście gospodarczym w krajach UE. Szczególnie rynki wschodzące narażone są na ucieczkę kapitału. Wśród blue chipów od kilku dni ton nadają spółki związana z energetyką. Nawet słabo radzące sobie do tej pory banki złapały oddech nieznacznie rosnąć.



