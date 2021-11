Komentarz kryptowalutowy: Znakomity początek listopada na rynku bitcoina z przykrym wyjątkiem

D o 2,76 bln USD rosła w środę kapitalizacja rynku kryptowalut.

To nowy rekord historyczny. Swoje cenowe szczyty ustanowiło pięć czołowych altcoinów. Cieniem na optymistyczne zmiany cen rzuciła się afera wokół projektu Squid Game.

W środę 20 października cena bitcoina po raz pierwszy w historii przebiła 65 000 USD, dochodząc w porywach do 66 961 USD. Ta ostatnia wartość to aktualne ATH (od ang. All Time High). Nowe maksimum sprowokowało korektę, ale do czwartkowego popołudnia cena bitcoina trzymała się powyżej 60 000 USD, co w pewnym stopniu potwierdza siłę trwającej hossy. Istotne jest to, że w ślad za rynkowym liderem poszły altcoiny, dzięki czemu początek listopada przyniósł rekordy w wycenach pięciu znanych projektów. Mowa o ethereum, które w środę drożało nawet do 4646 USD, a także o kryptowalutach: solana, polkadot, terra i avalanche, które ustanowiły ATH o wartościach odpowiednio: 247 USD, 54,47 USD, 49,79 USD i 80,97 USD. Efekt całościowy jest taki, że w środę kapitalizacja rynku osiągnęła rekordowy poziom 2,76 bln USD. Za ten rekord odpowiadają w dużej mierze właśnie bitcoin i jego najbliższa, altcoinowa konkurencja. Warto jednak zwrócić uwagę, że o ile 30-dniowe stopy zwrotu z wymienionych wyżej kryptowalut wahają się „tylko” od +6 do +42 proc., to na rynku pojawiły się znacznie bardziej spektakularne ruchy.



Mowa przede wszystkim o takich projektach, jak Decentraland i The Sanbox, których wyceny poszybowały w ciągu ostatniego miesiąca o ponad 250 proc. Są to kryptowaluty z segmentu tzw. Play To Earn (PTE), czyli w uproszczeniu wirtualne platformy na blockchainie, na których można grać, a swoją aktywność monetyzować. Przykładowo – wspomniany Decentraland to wirtualny świat, w którym przy pomocy tokenów MANA można kupować działki, budynki i różnego rodzaju przedmioty, i podobnie jak w prawdziwym świecie, przechowywać je w celach odsprzedaży po wyższej cenie. Unikatowość tych obiektów zapewniają przypisane do nich tokeny niejednorodne NFT, będące odpowiednikiem wartości kolekcjonerskiej na blockchainie. Moda na PTE pokazuje, że hossa na rynku kryptowalut, podobnie jak hossa na rynkach akcji, ma wielu bohaterów, w ramach których odbywa się cykliczna rotacja kapitału. Wcześniej były to m. in. projekty DeFi (zdecentralizowane finanse), jeszcze wcześniej ICO (publiczna emisja tokenów), a od niedawna projekty NFT i powiązane z nimi ściśle PTE.



Niestety, jak to na rynku kryptowalut bywa dość często, każda nowa moda ma swoich antybohaterów. W świecie PTE okazał się nim projekt Squid Games (SG). Zbieżność nazw z popularnym serialem Netflixa nie jest tu przypadkowa. Twórcy projektu wykorzystali serialowy hit, by stworzyć grę na blockchainie, w której będzie można uczestniczyć na podobnych zasadach, jak w ekranowym hicie. Popularność serialu sprawiła, że na tokeny SG popyt był ogromny. Projekt uruchomiono 26 października i w ciągu kilku dni cena wzrosła, według danych coinmarketcap.com, z 0,12 USD do ... 628 USD. We wtorek okazało się, że cały projekt jest scamem, a jego twórcy zniknęli wraz z środkiami wpłaconymi tam przez graczy – łącznie blisko 3,4 mln USD. Cena tokenów SG spadła natomiast o 99,99 proc. Historia ta to kolejne ostrzeżenie, że w fazie silnych zwyżek i w obliczu nowych mód na rynku kryptowalut należy zachować szczególną ostrożność przy inwestowaniu swojego kapitału.



