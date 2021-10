Komentarz kryptowalutowy: Bitcoin najdroższy od pięciu miesięcy

N ajpopularniejsza kryptowaluta zaczęła czwarty kwartał od silnych wzrostów. W ciągu ostatnich siedmiu dni bitcoin podrożał o 24,6 proc. To najlepszy wynik w gronie 10 kryptowalut o największej kapitalizacji.

W czwartkowe popołudnie za bitcoina płacono nawet 55 650 USD. To najwyższy poziom od 12 maja. Po kilku miesiącach zmagań w końcu pękła bariera 50 000 USD, a to – przynajmniej z punktu widzenia analizy technicznej – otwiera bitcoinowi drogę do historycznego maksimum. Tym ostatnim jest kwietniowy szczyt 64 830 USD. Do rekordu brakuje więc ok. 16 proc., co przy skali ostatnich zwyżek nie wydaje się ambitnym celem. Zwłaszcza, że optymistyczny scenariusz wspierają historyczne statystyki i jeden z najbardziej popularnych modeli prognostycznych stosowanych na rynku kryptowalut – Stock To Flow (STF).

A propos tych pierwszych – październik to pod względem średniej zmiany notowań bitcoina trzeci najlepszy miesiąc w roku. Bitcoin zyskuje w nim przeciętnie 30,2 proc. Z kolei listopad przynosi średnią zmianę +51,1 proc., co jest najlepszym wynikiem w roku. Można więc powiedzieć, że początek października, przynajmniej na razie, wpisuje się w historyczne zależności, zgodnie z którymi właśnie zaczął się najlepszy dwumiesięczny okres dla najpopularniejszej kryptowaluty.

A propos modelu STF – zgodnie z jego predykcją, która opiera się na ograniczonej podaży bitcoina i jego malejącej emisji, na przełomie 2021/2022 cena powinna sięgnąć 100 000 USD. To oznacza, że kurs powinien się w IV kwartale podwoić. I choć bitcoin należy do bardzo zmiennych aktywów, to trudno sobie wyobrazić, by taki ruch wykonał z dnia na dzień. Raczej rozłoży się to w czasie, a być może ostatni skok notowań to właśnie pierwszy element tej wzrostowej układanki.

Bitcoin jest liderem krótkoterminowych wzrostów wśród topowych kryptowalut, ale jego konkurencja bardzo nie odstaje. W ciągu ostatnich siedmiu dniu ethereum podrożało o 20 proc. i kurs wrócił nad 3500 USD. Cardano zyskało ponad 9 proc., binance coin 15 proc., a dogecoin nawet 20 proc. Wzrosty obejmują więc szeroki rynek, co sprawiło, że kapitalizacja sięgnęła w ostatnich dniach 2,38 bln USD i była tylko 4 proc. niższa od historycznego rekordu. Do łask wróciły też spekulacyjne „shitcoiny”, jak shiba inu, którego notowania w ciągu tygodnia poszybowały o 280 proc. wyprzedzając pod względem kapitalizacji takie tuzy jak litecoin czy cosmos. Rynek kryptowalut złapał więc wiatr w żagle i to w momencie, w którym rynek akcji złapał zadyszkę. Wygląda na to, że kapitał szuka alternatyw i coraz śmielej sięga po cyfrowe aktywa.



