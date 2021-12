Komentarz GPW: Południe przestraszonych inwestorów na GPW

Strachy inwestorów nie są wydumane. Zagrożeń jest bez liku. Podstawowe to potencjalne działania banków centralnych w odpowiedzi na rosnącą inflację. Tutaj najważniejszy pozostaje amerykański FED, a dokładniej to jak inwestorzy zareagują na zapowiedzi normalizowania polityki pieniężnej. Logicznym byłby scenariusz wyprzedaży ryzykownych aktywów, tylko że w ten sposób inwestorzy będą musieli zrezygnować z jakiejkolwiek szansy na ochronę swoich środków przed inflacją. To jest paradoks i pułapka. Dlatego też nadal realnym wariantem jest kontynuacja hossy, niezależnie od działań normalizowania polityki pieniężnej i pomimo podwyżek stóp procentowych, które w USA są na horyzoncie. Naturalnym jest jednak, że w korekcie, po tak dynamicznych wzrostach inwestorzy zwracają uwagę na olbrzymie przewartościowanie rynków i spekulacyjne wyceny.

Notowania na warszawskiej giełdzie przed rozwinięciem obecnej fali spadkowej dalej w dół trzymają poziomy dołków z końca listopada i wczoraj. WIG dotknął bardzo ważnej strefy na wykresie. Są to wcześniej przełamane w górę historyczne szczyty notowań z 2007 i 2018 roku, dokładniej poziomy 66500-68000 punktów. Po wejściu w tę strefę nastąpiło niewielkie, aczkolwiek istotne dla obrazu wykresu odbicie. Byki zyskały argument za powstrzymaniem spadków i dopóki na rynkach amerykańskich nie będzie dynamicznej wyprzedaży to wskazane poziomy będą stanowiły istotne wsparcie dla cen.

Dzisiejszy poranek pozwolił na oddalenie się od wczorajszego minimum po bardzo dobrej sesji w Japonii. Nikkei pozostaje w szerokim trendzie horyzontalnym od wielu miesięcy. Dzisiaj z wyróżniających się kluczowych spółek warto odnotować wzrost KGHMu o 2%. Ceny miedzi nadal utrzymują się na poziomach, któ re zapewniają tej spółce dobrą rentowność, a kurs od szczytu skorygował się dużo bardziej niż tego oczekiwali analitycy. Banki kontynuują odbicie. WIG-Banki rośnie o 0,5% wspierany od wczoraj przez mocno odbijające akcje PKOBP. Paliwem dla kursów spółek z sektora finansowego będą rosnące stopy procentowe. To może powstrzymać spadki, jednak trudno będzie o nowe szczyty, bo inwestorzy w wyceny banków wkalkulowali już serię podwyżek stóp procentowych. Warte odnotowania są dzisiejsze wzrosty kilku spółek z branży IT, Datawalk rośnie o 5%, na plusie są też Comarch i Asseco. Dzisiaj mocno odbija też WIG-Nieruchomości. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że jeszcze rano ten indeks otworzył się na nowym minimum bessy, która na tych spółkach trwa już od połowy października. Rosnące inflacja i stopy procentowe nie mogą sprzyjać deweloperom, szczególnie tym bazującym na dużym zadłużeniu swoich projektów.

Dzisiaj nie ma już wielu informacji, które mogą stymulować ruchy na GPW. O godzinie 14:30 poznamy dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Kanadzie, gdzie oczekuje się wzrostu o 1% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Później o godzinie 16:00 poznamy szacunek wskaźnika zaufania konsumentów w strefie Euro. Nie można się dziwić negatywnym prognozom, gdzie oczekiwany odczyt to -8 pkt.



