Komentarz GPW: Odbicie na giełdzie w Warszawie

Dzisiaj rano WIG wspiął się na najwyższy poziom od 26 listopada. Inwestorzy spekulują o potencjalnie „pozytywnym” efekcie Omikronu, który może być wariantem zmieniającym oblicze pandemii. Na razie na giełdzie w Warszawie dominują wzrosty, w tym w szczególności spółek bardzo mocno przecenionych w ostatnich tygodniach.

Nadal oblicze nowej odmiany koronawirusa pozostaje głównie straszakiem medialnym. Owszem dodaje niepewności inwestorom, ale nie jest przeważającym argumentem decydującym o ruchach cen akcji. Warto analizować statystyki zakażeń i zgonów z RPA. Na razie każdy nowy odczyt tych danych przybliża nas do stwierdzenia, że Omikron nawet jeżeli jest bardziej zakaźny to infekcję przechodzi się w łagodniejszy sposób niż poprzednie odmiany Covid. Warto podkreślić, że dane na podstawie których będzie można wyciągnąć wiarygodne wnioski powinny być dostępne w terminie kilku dni do dwóch tygodni. Do tego czasu można oczekiwać „gry” inwestorów pod dobre informacje.



Dzisiaj na GPW realizuje się scenariusz odbicia kursów. Szczególnie widać to na spółkach, które były w ostatnich tygodniach bardzo mocno przeceniane, w tym Allegro, JSW i KGHM. Na razie za wcześnie by definitywnie ogłosić koniec korekty spadkowej dominującej długoterminowej hossy, aczkolwiek inwestorzy powinny zwracać szczególną uwagę na poziom zatrzymania spadków WIG w zeszłym tygodniu. 66000-68000 punktów dla WIG to szeroka strefa długoterminowego wsparcia. Są to poziomy, które w latach 2007 i 2018 kończyły wieloletnie wzrosty na giełdzie w Warszawie. Im dłużej WIG jest w stanie utrzymać się powyżej wskazanego zakresu, tym większe są szanse na kontynuację długoterminowej hossy na GPW.



Ważną kwestią dla GPW będzie jutrzejsze spotkanie i decyzja RPP. Analitycy oczekują podwyżki o kolejne 50-75 punktów bazowych. Podwyżka jest już w cenach akcji i nie powinna zmienić nastawienia inwestorów, ale jej publikacja „zdejmie” z rynku ważną niewiadomą. Nawet jeżeli będzie to podwyżka o 100 punktów to rynek może uznać, że RPP śpieszy się z podnoszeniem stóp teraz, by po dojściu do poziomu 250-300 punktów, zrobić dłuższą przerwę. Tym bardziej, że słabsze ceny ropy i pakiet inflacyjny powinny krótkoterminowo zmniejszyć dynamikę wzrostów cen. Poziom głównej stopy referencyjnej w wysokości 250-300 punktów nie powinien istotnie zmienić sytuacji większości spółek na GPW w krótkim terminie (poza sektorem finansowym i nieruchomości). Zakładając utrzymywanie się wysokiej akceptacji do ryzyka na świecie, wskazany poziom stóp procentowych może być wystarczający do powstrzymania dalszych spadków złotego, co również powinno sprzyjać zmniejszaniu presji inflacyjnej.



Dzisiejsze dane z Niemiec opisujące nastroje w gospodarce i biznesie nadal były bardzo słabe. Wskaźnik ZEW opisujący bieżące warunki spadł do poziomu -7,5, a indeks nastrojów w gospodarce zanotował poziom 29,9. Ostatni raz odczyt powyżej 50 miał miejsce w lipcu tego roku. W kontekście takich danych można obawiać się przyszłości stagnacyjnej, czyli braku istotnego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym istotnym wzroście inflacji. To byłby trudny czas dla inwestorów.



Dzisiaj z istotnych danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na odczyty z USA o godzinie 14:30 dotyczące bilansu handlowego oraz (drugorzędne) dane o wydajności pracy. Wcześniej o godzinie 14:00 poznamy dane dotyczące polskich rezerw walutowych. Zazwyczaj jednak nie mają one żadnego wpływu na notowania GPW.



