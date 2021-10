Komentarz GPW: Na GPW odpoczynek w trendzie wzrostowym

W IG i WIG20 są w ostatnim okresie jednymi z najmocniejszych indeksów na świecie. WIG regularnie pobija nowe historyczne szczyty. Podobnie jest w przypadku WIG20, gdy powiększy się jego wartość o wypłacane przez spółki dywidendy.

Siła polskich akcji nie jest żadnym zaskoczeniem. Lata męczącej konsolidacji kursów i niedoszacowania wycen spółek oraz zupełny brak popularności inwestycji w akcje (również przez fundusze akcyjne) wśród Polaków były powodem wieloletniego marazmu. Jednak niskie stopy procentowe i obecnie mało atrakcyjny inwestycyjnie rynek nieruchomości mieszkaniowych w kraju powodują, że środki na GPW płyną również od nowych inwestorów.

Dzisiaj na GPW notujemy przystanek we wzrostach. Powody są bardziej natury lokalnej niż globalnej, gdzie zarówno niemiecki DAX, jak i kontrakty terminowe na S&P500 i Nasdaq są stabilne. Warto nadmienić, że niemieckie akcje utrzymują się na razie znacznie powyżej dzisiejszego dołka notowań i to pomimo słabego odczytu indeksu nastrojów w tamtejszej gospodarce. Przy oczekiwaniu na poziomie 24, faktyczna wartość wyniosła 22,3. Jest to najniższa wartość od kwietnia ubiegłego roku.

Dzisiaj ze spółek z WIG20 wyróżniają się Allegro, CDProjekt i JSW. Natomiast w mWIGu dużą aktywność widać na akcjach: Famur i Ten Square Games.

Po silnym odbiciu w lipcu na akcjach Allegro nic już nie zostało. Kurs spada już kolejną sesję, a dzisiaj inwestorzy znaleźli powód w informacji o wprowadzeniu na polski rynek usługi Amazon Prime. Ceny zbliżają się jednak do lokalnych dołków z pierwszej połowy bieżącego roku i można oczekiwać sporej zmienności notowań.

Dzisiaj mocno spadają notowania indeksu producentów gier i to pomimo wzrostu na akcjach CDProjekt. Winowajcą jest Ten Square Games. Spółka przedstawiła wczoraj plany działalności, w tym finansowe, które nie spodobały się inwestorom. W efekcie kurs spada o kilkanaście procent. Spadku Ten Square Games w indeksie WIG Games nie jest w stanie zrównoważyć wzrost najistotniejszej spółki indeksu czyli CD Projekt. Tutaj kurs zyskuje na sile. Kluczowym poziomem na zamknięcie dzisiejszych notowań jest przekroczenie poziomu 200 zł.

JSW korzysta na gigantycznym popycie na wszelkie źródła energii. Według komunikatów ze spółki, nie jest w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie na węgiel różnego rodzaju. Najpoważniejszym oporem dla kursu, oprócz potencjału roszczeń związków zawodowych, jest obecnie forsowana techniczna bariera na wykresie tj. 58-61zł. W przypadku jej przebicia inwestorzy mogą oczekiwać kontynuacji, a nawet przyspieszenia rajdu w kierunku 100 złotych. Wzrost JSW można łatwo połączyć w parę ze wzrostem kursu Famur, który notuje najwyższe notowania od dołka pandemicznego. Inwestorzy zakładają skokowy wzrost popytu na maszyny górnicze.

Dzisiaj z rynków zagranicznych nie powinno być już istotnych impulsów dla notowań na GPW. O godzinie 14:55 poznamy amerykańską sprzedaż detaliczną mierzoną indeksem Redbook oraz o godzinie 16:00 raport z rynku pracy JOLTS. Nie są to jednak dane, które w ostatnich miesiącach zmieniały obraz sesji.



