Komentarz GPW: Historyczny szczyt WIG-u coraz bliżej

Główne polskie indeksy wspinają się po ścianie strachu. Nie widać takiej dynamiki ruchu, która mogłaby być wstępnym sygnałem przegrzania hossy. Inwestorzy nie kupują za wszelką cenę i są to jednoznacznie pozytywne sygnały. Poziom 68 tysięcy na WIG zbliża się nieuchronnie. Czy wtedy usłyszymy o hossie na GPW w głównych wydaniach polskich serwisów informacyjnych?

Inwestycje na polskiej giełdzie już dawno wypadły z masowego obiegu – tak naprawdę nigdy nawet nie trafiły do mainstreamu w stopniu takim, jak w innych krajach Europy Zachodniej. Z USA być może nigdy nie będzie dane nam się porównywać. Pomimo, iż od ponad roku indeksy w Warszawie osiągają nowe rekordy trendu wzrostowego i powoli zbliżamy się do rekordu wszechczasów na WIG, to o giełdowych inwestycjach wciąż jest cicho. W mediach regularnie można usłyszeć o wzrostach nieruchomości, więcej niż o GPW mówi się też o Bitcoinie. Należy to uznać za dobry prognostyk dla hossy. Historycznie polski rynek potrafił rosnąć przez długi czas od momentu, gdy inwestycje giełdowe stały się relatywnie popularne.

Dzisiaj na GPW można oczekiwać sporych ruchów cen.

Inwestorzy będą starali się „łapać spadający nóż” w okolicach ostatniego dołka na CD Projekt. Warto pamiętać, iż pomimo wielu optymistycznych sygnałów na wykresie oraz dotyczących zakupu akcji przez insidera, bessa na tym papierze jeszcze się nie zakończyła. Inwestorzy na KGHM nabierają przekonania, że ceny miedzi zakończyły już korektę spadkową. Na tych akcjach widać dzisiaj wycofanie się sprzedających. Ważne dla atmosfery są dzisiejsze wzrosty Allegro i Amrest. Mocno rosną też spółki odzieżowe. Seria ostatnich wzrostów na WIG-Banki się nie zatrzymuje i te dzisiaj znowu poszły w górę.

Strach związany z COVID-em, a dokładniej koniecznością zamykania gospodarek lub poszczególnych sektorów przedsiębiorstw, może jeszcze powrócić. Szczepionki są skuteczne, a najlepszym tego przykładem jest wygaszenie pandemii w Izraelu. Jednocześnie powolny wzrost przypadków w Wielkiej Brytanii dobitnie pokazuje, jak ważne jest zaszczepienie całej populacji. W najbliższych tygodniach można się spodziewać wzrostów zakażeń w Azji i Australii, szczególnie w miejscach, gdzie społeczeństwo było silnie izolowane od wirusa. Niepokoje z tym związane mogą uderzać w rynki.

Globalnym tematem przewodnim na rynkach jest rosnąca inflacja.

FED uspokaja twierdząc, że ważniejszy jest wzrost gospodarczy, ale nie dziwi sceptycyzm wielu analityków. Na razie rentowność amerykańskich obligacji utrzymuje się w ruchu bocznym od kilku tygodni. Można więc założyć, że kolejny negatywny impuls dla rynków przyjdzie z tego segmentu. To nie jest jednak temat istotny dla dzisiejszych notowań w Warszawie.

Dzisiaj impulsem do ruchów na rynkach w drugiej połowie dnia mogą być dane z Kanady i USA. O godzinie 14:30 poznamy kanadyjski odczyt PKB, a następnie w godzinach 15:45-16:00 wskaźniki PMI ze Stanów Zjednoczonych.



