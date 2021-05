Komentarz GPW: Historyczny szczyt w Niemczech. Na GPW kursy indeksów wspierają banki, przeszkadza KGHM

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem odczytu różnych danych ekonomicznych. Na razie słabsze dane o PKB nie były przeszkodą dla nowych historycznych szczytów niemieckiego indeksu. Poszczególne odczyty inflacji właściwie z wszystkich krajów nie sprzyjają dobrej atmosferze na rynkach, mogą za to wspierać akcje banków - ich kursy na GPW mają się nieźle. Korektę pogłębia jednak KGHM, gdzie inwestorów straszy relatywnie płytka korekta cen miedzi.

Na rynku miedzi, po dynamicznych wzrostach od początku roku, widać korektę cen. Nie jest ona głęboka, ale powoduje redukowanie zyskownych pozycji na akcjach KGHM-u. W tym przypadku dla byków wyzwaniem jest utrzymanie na koniec dnia cen powyżej poziomu 195 zł i jak najszybszy powrót powyżej 200 zł. Jeżeli na koniec dnia to się nie uda, to w krótkim terminie ceny akcji mogą rozwinąć głębszą korektę. Wsparciem dla cen surowców pozostaje słaby dolar. Ceny przebiły dzisiaj poziom 1,225. Na razie na akcjach KGHM-u nie robi to wrażenia i ceny spadają.

Banki ciągną WIG20 i WIG w górę. Dzisiaj mamy kolejną odsłonę wzrostów, gdzie indeks WIG-banki ustanowił nowy szczyt trendu od dołka z października ubiegłego roku. Ostatnie wyniki sektora były zadowalające, a rosnąca inflacja przybliża (przynajmniej w percepcji inwestorów) moment zmiany podejścia RPP i rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych. Widać, że na akcjach PKO BP panika wywołana odejściem wieloletniego prezesa została wykorzystana do kupna. Te akcje zanotowały dzisiaj najwyższy poziom od końca 2019 roku.

Niemiecki Dax notuje dzisiaj nowe historyczne maksima Jeżeli poranne poziomy uda się utrzymać do końca dnia, to może być to uznane za pozytywny sygnał i wyjście z korekty, trendu horyzontalnego, który na tamtejszym indeksie panował od początku kwietnia. W przyspieszeniu wzrostów nie był dzisiaj pomocny odczyt PKB w Niemczech, gdzie spadek był większy niż tego oczekiwał rynek. W I kwartale PKB spadło o 1,8% co dało rok straty na poziomie 3,4%. Inwestorzy szybko przetrawili tę informację według zasady, że nie interesuje ich przeszłość, a (optymistyczna) przyszłość.

Globalni inwestorzy obawiają się inflacji. Właściwie na całym świecie jej ostatnie odczyty, czy to po stronie inflacji konsumenckiej czy producentów, wskazują na większe niż oczekiwano wzrosty. Przykładowo, dzisiaj podano inflację PPI w Szwecji za kwiecień. Jest wysoka, wyniosła 5,6% rok do roku. Globalnie spada więc siła nabywcza pieniądza. Z istotnych rynków najwięcej w Brazylii, Polsce i Norwegii, aczkolwiek również siła nabywcza euro nie prezentuje się dobrze w całej Unii Europejskiej. W tym kontekście interesujące są doniesienia z USA, gdzie przedstawiciele FED wysyłają wyraźne sygnały, że pozwolą gospodarce się „rozgrzać”, nawet jeżeli ma to pociągnąć poziom inflacji przekraczający cel banku centralnego. To nie jest jednoznacznie dobra informacja dla rynków.

Dzisiaj otrzymamy jeszcze sporo odczytów ważnych danych ekonomicznych. O godzinie 14:00 w kontekście inflacji podaż pieniądza M3 w polskiej gospodarce może być ważnym wskazaniem dla rynku PLN. Dla GPW nie będą to jednak istotne dane. Inaczej będzie z tymi dotyczącymi cen domów w USA (godzina 15:00) oraz wskaźnikiem zaufania konsumentó w Conference Board (godzina 16:00).



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.