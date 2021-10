Komentarz GPW: Dzisiaj na GPW jest spokojnie, poprawa sytuacji w USA

W yprzedaż w USA została powstrzymana i od kilkunastu dni nastroje w Nowym Jorku się poprawiają. Co ciekawe, pomimo iż polskie akcje były relatywnie mocniejsze od amerykańskich, to dzisiaj pomimo dobrej atmosfery na światowych rynkach na giełdzie w Warszawie jest spokojnie.

Dzisiaj kluczową parą dla WIG20 i atmosfery na całej GPW miały być ceny KGHM i JSW. Kursy wydobywanych przez te spółki surowców są na poziomach zbliżonych do maksymalnych. Marże powinny być więc bardzo wysokie i z łatwością kompensować ewentualnie rosnące koszty wydobycia. Kursy obu spółek starają się uporać z kluczowymi oporami. Ich przebicie może dać mocny impuls wzrostowy o dużym zasięgu. Dla akcji KGHM strefa oporu to 165-175 (przebite poziomy wsparcia w tym roku), a dla JSW 58-61 (ważne poziomy z lat 2017-2019). JSW zaskoczył rynek bardzo słabymi danymi o wolumenie produkcji, która rok do roku spadła aż o 15,4%. Rynek odczytał to wprost, że spółka nie potrafi efektywnie funkcjonować i wykorzystywać historycznej okazji wysokich cen. Nie można wykluczyć, że o tym fakcie inwestorzy szybko zapomną i powrócą do monitorowania jedynie cen węgla jako wyznacznika potencjału zysków. Czyli przeważy nadzieja, że w końcu spółka wykorzysta ten wyjątkowy potencjał rekordowych cen węgla. W KGHM rynek nie spodziewa się tego typu problemów. Jednak dzisiaj na obu spółkach nie ma rozstrzygnięć.

Sektor finansowy jest dzisiaj bardzo spokojny. Seria podwyżek stóp o kolejne 100 punktów bazowych została już w dużej części zdyskontowana przez rynek. Możliwe, że z decyzjami inwestorzy poczekają do kolejnych odczytów inflacji i posiedzenia RPP w listopadzie. Analitykom i inwestorom pozostaje zgadywanie i spekulowanie w obliczu braku podpowiedzi ze strony przedstawicieli RPP. Taka sytuacja wzmaga niepewność nie tylko wokół sektora bankowego, ale głównie wpływa na kondycję złotego.

Z innych ciekawych spółek warto obserwować dzisiaj CDR i Merkator. Krótkoterminowo odbijający CDR jest dzisiaj filarem WIG-Games. W tym segmencie inwestorzy już dawno ujęli spowolnienie popytu na gry po ustaniu pandemii i lockdown’ów na świecie. Podobnie jest w przypadku Merkatora, gdzie od miesięcy inwestorzy starają się dostosować kurs do nowych realiów. Po wczorajszych doniesieniach o spadku zysków, dzisiaj kurs nadal nie jest w stanie wykreować odbicia. W kontekście wyników spółek, które miały zarabiać na pandemii interesujący jest spokój inwestorów na Biomed Lublin. Dzisiaj kurs notuje nieistotny spadek. Gdyby ceny przebiły strefę 7,5-8 złotych to możliwe byłoby wejście w trwały trend spadkowy.

aj poznaliśmy dane dotyczące zatrudnienia w kraju. Były one zgodne z oczekiwaniami (0,6% wzrostu). Oprócz nich nie ma już dzisiaj ciekawych odczytów, w tym z USA, ponieważ dane o sprzedaży detalicznej indeksu Redbook (godzina 14:55) zazwyczaj nie zmieniają obrazu rynku.



