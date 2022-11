Kolejne załamanie na rynku kryptowalut

Rynek kryptowalut przestraszył się systemowego zagrożenia ze strony FTX, po tym jak raport Coindesk wskazał na luki w zabezpieczeniach Alameda Research, głównego funduszu inwestycyjnego powiązanego z tą kryptowalutową giełdą i potencjalne problemy z płynnością.

Na fali raportu, Binance zdecydował się sprzedać wszystkie, warte blisko 2,1 mld USD rezerwy tokenów giełdy FTX, dodatkowo szef giełdy Binance, Chanpeng Zhao (CZ) nie zgodził się na ofertę CEO Alameda Research, Caroline Alisson, która zaproponowała, że fundusz odkupi od Binance wszystkie tokeny po cenie 22 USD. Binance zdecydował się upłynnić je na wolnym rynku, w ten sposób giełda powstrzymał Alamedę przed możliwą poprawą wizerunku. Według CZ, giełda FTX miała być zaangażowana w utrzymywane w tajemnicy niekorzystnych dla branży rozmów z zewnętrznymi podmiotami. Sam Bankman-Fried szybko odniósł się do komentarzy Binance i określił wpisy CZ mianem fałszywych plotek oraz wskazał, że FTX nadal będzie przetwarzać wypłaty oraz dysponuje środkami wystarczającymi na pokrycie wszystkich zasobów klientów giełdy. Narastający wśród klientów FTX niepokój wywołał falę wypłat ze strony użytkowników giełdy oraz co za tym idzie, dalszą wyprzedaż giełdowego tokena FTX. Dla porównania gdy upadał amerykański system finansowy podczas kryzysu z lat 20-tych XX wieku, banki, które bankrutowały niejednokrotnie posiadały odpowiednie zabezpieczenia i kontrolowały ryzyko. Mimo to nie były w stanie wytrzymać paniki wśród masowo wypłacających środki klientów, w konsekwencji czego upadały. Pokazuje to, że tłum ma tendencję do porzucenia racjonalnych zachowań i wyborów. Wydaje się, że było głównym zagrożeniem dla FTX. Kurs monety FTT w trakcie ostatniego tygodnia spadł o 84,5% do 4 USD za sztukę.

Jak podaje Bloomberg, szef działu IRS, Jim Lee, powiedział, że on i jego współpracownicy przygotowują setki spraw związanych z kryptowalutami. Dodał, że w ciągu ostatnich trzech lat nastąpiła poważna zmiana w dochodzeniach dotyczących zasobów cyfrowych prowadzonych przez fiskusa.

Wcześniej sprawy te dotyczyły głównie prania pieniędzy, obecnie to dochodzenia podatkowe stanowią prawie połowę wszystkich spraw. W innym raporcie opublikowanym przez agencję 3 listopada IRS poinformowało, że w 2022 r. 2077 agentów specjalnych poświęciło prawie 70% swojego czasu na badanie przestępstw podatkowych, takich jak uchylanie się od opodatkowania. Pozostałe 30% czasu spędzono na analizach spraw związanych z praniem brudnych pieniędzy i handlem narkotykami. Lee powiedział też, że służby przygotowują się do wejścia w świat Web3.

Bitcoin zszedł poniżej dołka z 18 czerwca na 17,6 tys. USD, co otwiera drogę dalszym spadkom. Potencjalna zmiana nastawienia na tej kryptowalucie może nastąpić po wyjściu ponad 21,5 tys. USD.

Ethereum w ostatnim tygodniu straciło 24% swojej wartości i aktualnie atakuje wsparcie na wysokości 1160 USD. Jego rozbicie pozwoli kontynuować spadki do okolic równego poziomu 1000 USD. Najbliższe opory są na 1230 i 1400 USD.

Bitcoin Cash również spada. Zejście poniżej 95 USD będzie oznaczać kontynuację do poziomów ostatni raz obserwowanych w 2018 r. Opór jest na 102 USD.

Ripple w trakcie wczorajszego dnia załamało trend wzrostowy i dynamicznie obsunęło się do 0,34 USD. Po szybkiej korekcie do 0,41 USD ponownie tworzy wysoką świecę podażową. Następne wsparcia to 0,32 i 0,31 USD.

Litecoin walczy z ostatnim dołkiem przed szczytem na 54 USD, którego wybicie będzie oznaczało załamanie trendu wzrostowego i potencjalne zejście do 50 USD.

Dash jest na poziomach ostatni raz notowanych w 2017 r. Kluczowy opór znajduje się na 38 USD, a wsparcie 35 USD.



