Kolejne kraje ogłaszają emisję swoich CBDC

D yrektor generalny HSBC, Noel Quinn, wyjaśnił stanowisko banku w sprawie kryptowalut.

Stwierdził on, że bank nie ma zamiaru oferować krypto inwestycji swoim klientom. To oświadczenie pojawiło się w obliczu ostatniego krachu, ale jest również związane z podtrzymaniem swojego negatywnego stanowiska ze stycznia 2021 roku, kiedy HSBC uniemożliwiło dokonywania wpłat na giełdy kryptowalut.

Bank of Korea ogłosił już oficjalnie, że rozpoczął procedurę przetargową w celu wyboru partnera technologicznego, którego zadaniem będzie zbadanie praktycznych aspektów wprowadzenia na rynek cyfrowej waluty banku centralnego. Platforma CBDC banku Korei Płd. będzie zawierała symulacje działania w systemie banków komercyjnych i punktów sprzedaży detalicznej, a także narzędzia do testowania płatności za pośrednictwem telefonów komórkowych, przelewów i tworzenia depozytów. Program pilotażowy ma się rozpocząć w sierpniu tego roku.

Francja prowadzi prace dot. CBDC, a Unia Europejska ma wyemitować cyfrowe euro najpóźniej za 5 lat. Zaskakująca jest postawa USA oraz NBP, które nie widzą zalet, jakie niesie ze sobą cyfrowy pieniądz pomimo tego, że coraz większa ilość państw postanowiła się zająć jego emisją.

Ripple rozpoczyna współpracę z Centralnym Bankiem Egiptu, może ona wpłynąć na poprawę ogólnej wydajności, umożliwiając NBE nawiązywanie nowych sojuszy na szerszych rynkach przy zmniejszonych kosztach i szybszym czasie integracji. Efektem współpracy powinno być dalsze usprawnienie przekazów pieniężnych pomiędzy Egiptem, a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Simplex - firma umożliwiająca korzystanie z kryptowalut za pomocą kart płatniczych, które na co dzień są używane do płacenia walutami fiat, połączyła siły z GamerHash. Dzięki temu partnerstwu każdy będzie mógł uzyskać dostęp do GHX za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Integracja daje dodatkową możliwość otrzymywania GamerCoinów za pomocą Apple Pay lub przelewów bankowych. Oznacza to, że jedna z największych barier wejścia dla inwestorów GamerCoin została właśnie usunięta.

Bitcoin po dwóch testach poziomu 30000 USD wzrasta powyżej 40000 USD, kolejny opór znajduje się przy wartości 41500 USD.

Ethereum również rozpoczyna wzrosty po ostatnich spadkach z 4380 USD do 1730 USD. Aktualnie zbliżamy się do poziomu psychologicznego 3000 USD, wsparcie może się pojawić na wartości 2650 USD albo 2400 USD.

Bitcoin Cash znajduje się w pobliżu ważnego poziomu cenowego 850 USD, od którego będzie zależeć, czy będą kontynuowane wzrosty. Możliwe wycofanie do wsparcia z 675 USD

Ripple powraca powyżej wartości 1 USD, ale ma problemy z dalszym wzrostem. Możliwe ponowne przetestowanie tego poziomu cenowego.

Litecoin aktualnie walczy z równym poziomem 200 USD, kolejne najbliższe znaczące wartości to oporowe 220 USD i wsparcie z 170 USD.

Dash, podobnie jak inne kryptowaluty, rozpoczął wzrosty. W ostatnim tygodniu jego wartość wzrosła o ponad 15%, ale ciągle jest daleko od poziomów z początku maja. Warto zwrócić uwagę na opór przy 235 USD, na którym może wystąpić reakcja spadkowa, najbliższe wsparcia to 200 USD i 180 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.