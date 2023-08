Rok temu prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell zatrząsł rynkami finansowymi, kiedy w krótkim, ale dramatycznym przemówieniu w Jackson Hole zapowiedział, że amerykański bank centralny ujarzmi inflację pomimo trudności gospodarczych.

Dwanaście miesięcy później, inflacja została obniżona o dwie trzecie, podczas gdy gospodarka nadal się rozwija, a stopa bezrobocia utrzymuje się na stałym poziomie, bliskim rekordowych minimów. Wydaje się, że Fed jest na dobrej drodze do przywrócenia inflacji do celu na poziomie 2% poprzez połączenie wyższych stóp procentowych i redukcji bilansu, unikając jednocześnie recesji, przed którą ostrzegał Powell.

W miarę jak wyższe stopy procentowe zaczynają ciążyć, nasilają się trudności gospodarcze, a inflacja może jeszcze utrzymywać się znacznie powyżej celu Fed.

Bankierzy przedstawiali różne poglądy na temat tego, czy ich zdaniem stopy procentowe osiągnęły najwyższy poziom. Po raz kolejny ekonomiści i inwestorzy będą szukać wskazówek na temat tego, co będzie dalej.

Dla Powella tegoroczne przemówienie stanie się platformą do wyjaśnienia jego poglądów na temat przyszłej polityki Fed, bez ujawniania szczegółów, jakie kroki podejmie bank centralny w nadchodzących miesiącach.

Na giełdach środowy optymizm zgasł.

Zignorowane w środę przez inwestorów słabe odczyty PMI z Europy i USA odbiły się czkawką podczas wczorajszej sesji, gdy byki zostały złapane w pułapkę wyników Nvidia. Po wysokim otwarciu, główne europejski indeksy obrały kierunek na południe. Skromne zyski przypadły indeksom w Londynie (0,18%) i Madrycie (0,10%). Pozostałe indeksy kończyły dzień pod kreską na dziennych minimach. Dax spadł o 0,68%. CAC40, Stoxx 600 i FTSE MIB straciły od 0,41% do 0,57%.

Gdy czar Nvidii prysł, w czerwieni zakończył się handel za oceanem. Dow Jones stracił 374 pkt., czyli 1,08%, S&P500 spadł o 1,35%, a Nasdaq Composite finiszował ze stratą 1,87%.

W Azji wyprzedaż.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku inwestorzy pozbywają się akcji w ślad za spadami na Wall Street. Giełdom ciąży sytuacja gospodarcza największej gospodarki regionu. Indeks giełdy w Tokio tąpnął o 2%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje spadek o 0,96%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,75%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,03%), Szanghaj (-0,45%) Singapur (0,03%), Sensex (-0,75%). Indeks Asia Dow traci 1,44%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Na GPW nic nowego. Po trzech spadkowych tygodniach nad Wisłą, za nami kolejna sesja pod hasłem obrony wsparcia. Początek notowań zapowiadał się optymistycznie, a WIG20 zyskiwał naśladując wzrosty w Europie. Już po godzinie okazało się, że bykom zabrakło pary we wspinaczce pod górę i od tego czasu rozpoczął się zjazd na coraz to niższe poziomy. To już szósta z rzędu sesja z próbą obrony wsparcia w okolicach poziomu 2000 pkt. Jeśli Powell nie pomoże giełdom, na WIG20 może pojawić się czwarta tygodniowa świeca spadkowa.

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 768 mln zł. WIG stracił 0,21%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,14%. WIG20fut zaliczył spadek o 0,30%, osiągając na zamknięciu wartość 2011 pkt. Pod kreską znalazły się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,34%, a sWIG80 zamknął się 0,82% niżej.

Złoty coraz słabszy do dolara i jest najtańszy od 14 czerwca.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,22.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,48.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,15.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,68.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,15.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 25.08.2023.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.