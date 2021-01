IPO Airbnb gotowe do startu

Od dłuższego czasu spekuluje się na temat giełdowego debiutu Airbnb, który prawdopodobnie w końcu dojdzie do skutku 9 grudnia. Pierwsza sesja miałaby się odbyć 10 grudnia. Oczekuje się, że wycena wyniesie około 35 mld USD, co sprowadza cenę akcji w przedział od 44 do 50 USD, spółka planuje z emisji pozyskać 2,6 mld USD.

Zastanawiający jest termin debiutu, biorąc pod uwagę ogromną zapaść sektora turystycznego ze względu na pandemię oraz lockdowny gospodarek. Spółka odnotowała spadek przychodów w porównaniu z 2018 oraz 2019 rokiem oraz zakłada, że odbudowa do poprzednich rozmiarów może zająć trochę czasu, nawet zakładając, że optymizm odnośnie szczepionki na COVID-19 jest uzasadniony.

Airbnb IPO ruszyło pomimo strat

W 2019 roku Airbnb osiągnął przychody na poziomie 4,8 mld USD, jednak w tym roku prawdopodobnie nie uda się nawet zbliżyć do tej wartości. Według danych zawartych w prospekcie emisyjnym, jeszcze przed wybuchem pandemii spółka ponosiła stratę. Za cały rok strata wynosi 674 mln USD, a największymi kosztami są koszty sprzedaży i marketing, a także rozwój produktu.

Z powodu pandemii budżet zaplanowany na sprzedaż i marketing został agresywnie obcięty. W zeszłym roku spółka wydała na te cele 1,6 mld dolarów, natomiast w 2020 roku wydano jak dotąd 545 mln USD. Został jeszcze jeden kwartał do końca roku. To w pewnym stopniu wyjaśnia, jak firmie udało się zaksięgować zysk w trzecim kwartale 2020 roku.

W tym roku spółka zaraportowała jak dotąd 697 mln USD straty przy przychodach rzędu 2,52 mld USD, jednak w III kwartale udało się jej wypracować 219 mln USD zysku przy przychodach na poziomie 1,34 mld USD. Jest to znaczący przyrost przychodów z poziomu 334 mln USD w II kwartale i jedynie nieznacznie mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem, kiedy Airbnb wypracował 1,64 mld USD przychodów.

Lepszy III kwartał pomoże spółce w dobrym IPO?

Pomimo dobrego trzeciego kwartału, straty w pierwszym półroczu były znaczące i sięgały 916 mln USD. Jednak wygenerowanie zysku pokazuje, że jest szansa na powrót do pewnego rodzaju normalności. Sugerując się poprzednimi latami, kwartał III zwykle jest lepszym okresem w roku.

W 2018 oraz 2019 roku przychody Airbnb za III kwartał były znacząco większe od przychodów w pozostałych kwartałach.

W bieżącej sytuacji jest mało prawdopodobne, aby spółka wygenerowała zysk za cały 2020 rok. Firma posiada sporo gotówki, po tym, jak od inwestorów instytucjonalnych zebrała 2 mld dolarów. Pieniądze te jednak są wysoko oprocentowane, ponieważ na poziomie 10% na okres 5 lat. Po tej inwestycji biznes wyceniany był na 17 mld USD.

Akcje klasy A i B w debiucie Airbnb

Spółka posiada wyemitowane akcje o różnych przywilejach. Akcje klasy B dają 20 głosów na akcję w porównaniu z jednym głosem na akcję klasy A.

Taki sposób uprzywilejowania akcji powoduje utrzymanie władzy nad spółką w rękach wąskiego grona akcjonariuszy, przeważnie założycieli, w tym przypadku trzech osób, w tym CEO Briana Chesky’ego. Oznacza to, że najważniejsze decyzje biznesowe będę podejmowane bez wpływu akcjonariuszy mniejszościowych.

Wyzwania stojące przed spółką

Czas pokaże, czy wycena na poziomie 30 mld dolarów jest racjonalna w tych niepewnych czasach, jednak patrząc na poprzednie IPO, jest spora szansa, że spółce uda się zebrać wystarczająco dużo inwestorów, aby IPO było sukcesem. Pewne jest, że rentowność biznesu nie jest kluczową informacją przy ocenie inwestycji dla wielu inwestorów, którzy będą przyglądać się tej inwestycji.

A szkoda, ponieważ biznes stanie przed wieloma wyzwaniami w najbliższych latach, nawet jeżeli pandemia minie.

Patrząc w przyszłość post pandemiczną, można antycypować wyższe koszty sprzątania oraz konserwacji. Dodatkową kwestią są regulacje prawne, jakie mogą wprowadzić władze lokalne i rządowe, chociażby ze względu na zmianę opodatkowania krótkoterminowego wynajmu. Aktualnie istnieją różnice między takim wynajmem a hotelami, czy innymi formami wynajmu, które obarczone są dodatkowymi kosztami.

Airbnb ustaliło date debiutu na 10 grudnia. Jaka będzie cena Airbnb?



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.