Inwestorzy giełdowy załamali ręce w ubiegłym tygodniu. Czy ten może być lepszy?

Trudno nazwać to inaczej, jak podłamaniem inwestorów oczekujących dalszych wzrostów indeksów giełdowych, które rozpoczęły się w tym roku. Krótko mówić w ubiegłym tygodniu nic takiej narracji nie sprzyjało, co mogło objawiać się kapitulacją giełdowych byków, ku uciesze tych, grających na spadki cen.

Indeks S&P 500 zakończył ubiegły tydzień ze spadkiem o ponad 2,6 proc., co było trzecim spadkowym tygodniem z rzędu i największą tygodniową przeceną od grudnia. Indeks spółek technologicznych Nasdaq 100 spadł o ponad 3 proc., co również było najgorszym tygodniem od początku grudnia. Dow Jones również zapikował o koło 3 proc., co było najgorszym tygodniem dla tego indeksu od września 2022 r. W Europie było nieznacznie lepiej, gdyż niemiecki DAX spadł o 1,76 proc., co było także najgorszym tygodniem od początku ostatniego miesiąca ubiegłego roku.

Których spółek pozbywali się inwestorzy i na które zwrócić uwagę w tym tygodniu?

Akcje, które najbardziej traciły w indeksie Nasdaq 100, to akcje m.in. spółki Mederna (-16,4%) czy Rivian Automotive (-14,48%), to właśnie ta spółka ma podać w tym tygodniu (28.02) swoje wyniki, jako potencjalny konkurent Tesli. Przypomnijmy, że kiedy Rivian przedstawił raport za III kwartał, pojawił się optymizm, że cena akcji ustabilizowała się, ponieważ firma zaczęła zwiększać swoje zdolności produkcyjne.

Firma produkująca samochody elektryczne zdołała wyprodukować 7 363 pojazdy, dostarczając 6 584 z nich. Dzięki temu łączna produkcja od początku roku wynosi ponad 15 000, co oznacza, że w czwartym kwartale trzeba będzie dostarczyć co najmniej 10 000 pojazdów, aby osiągnąć roczny cel 25 000. Dodanie drugiej zmiany produkcyjnej w Normal powinno w pewien sposób pomóc w osiągnięciu tego celu, a będzie musiało, biorąc pod uwagę, że firma ma 114 000 zamówień wstępnych, które musi zrealizować.

Przychody w III kwartale okazały się nieco niższe od oczekiwań i wyniosły 536 mln USD, natomiast kwartalna strata netto wyniosła 1,7 mld USD, czyli 1,57 USD na akcję. Oczekuje się, że straty całoroczne wyniosą około 5,4 mld USD i choć spółka nadal dysponuje dużą ilością gotówki, to wzrost kosztów może stanowić problem, chyba że Rivian podniesie ceny w najbliższych miesiącach. Od czasu opublikowania listopadowych danych cena akcji gwałtownie spadła do rekordowo niskiego poziomu. Jest to związane z rosnącymi stopami procentowymi w USA, które sprawiają, że inwestowanie w firmy przynoszące straty jest mniej atrakcyjne. Oczekuje się, że straty w IV kwartale wyniosą 1,91 USD na akcję.

W niemieckim DAXie w ubiegłym tygodniu najmocniej traciły akcje spółki Fresenius SE (-9,49%) oraz BASF SE (-9,12%)., a w tym tygodniu uwagę mogą przykuwać kolejne dane makroekonomiczne oraz wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych. Wydaje się, że dla niemieckiej giełdy jednak z ważniejszych odczytów mogą być dane o inflacji. Wiele uwagi poświęcono faktowi, że styczniowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) gwałtownie spadł z 9,2% w grudniu do 8,6% w styczniu. Jest to z pewnością zachęcające zjawisko, podobnie jak gwałtowne spadki głównego wskaźnika cen producentów (PPI).

Jednak te ostre spadki nie są odzwierciedlone w cenach podstawowych, a płace wciąż rosną. W momencie opublikowania styczniowych danych o CPI bazowy CPI był na rekordowo wysokim poziomie 5,2%. Od tego czasu został zrewidowany w górę do 5,3%. Będzie to prawdopodobnie duży problem dla Europejskiego Banku Centralnego.

Już dziś Christine Lagarde w wywiadzie dla FT powiedziała, że ma wszelkie powody, by wierzyć, że bank centralny podniesie stopy o 50 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu w marcu.

Lagarde zaznaczyła, że EBC będzie podnosił stopy więcej, jeśli będzie to konieczne, a po marcu będzie polegał na danych przy podejmowaniu decyzji w sprawie stóp. Zarząd jest również gotowy zrobić wszystko, co jest potrzebne, aby przywrócić inflację do celu 2%.

Zmiana wyceny stóp w USA

Tymczasem w USA po ostatnich wyższych od oczekiwań danych o inflacji PCE rynek podbił oczekiwania dla działań FED. Już teraz z około 30 proc. prawdopodobieństwem rynek wycenia możliwość podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych w marcu, a szczyt dla górnego przedziału funduszy federalnych ma wypaść przy 5,5 proc. Co więcej poziom ten ma się zdaniem rynku utrzymać do końca roku. Wcześniej rynek zakładał, że na koniec roku stopy nie będą wyższe niż 4,5 proc. Jakie kolejne dane mogą być istotne dla rynku?

W piątek inwestorzy poznają odczyty ISM i PMI dla USA. Warto przypomnieć, że wiele uwagi w zeszłym miesiącu skupiło się wokół styczniowego raportu non-farm payrolls, styczniowy raport ISM był niemalże pobocznym wydarzeniem ale można twierdzić, że był równie ważny w kształtowaniu narracji o prężnej gospodarce USA. Indeks ISM dla usług skoczył z 49,6 w grudniu do 55,2, podczas gdy nowe zamówienia również wzrosły do 60,4 z 45,2, co jest najwyższym poziomem od sierpnia. Ceny płacone pozostały na stałym poziomie 67,8, a zatrudnienie na stałym poziomie 50,0. Odporność tych liczb, wraz z rewelacyjną sprzedażą detaliczną, pokazała, że gospodarka amerykańska w styczniu wzrosła. Pytanie brzmi teraz, czy udało się to utrzymać w lutym. Oczekuje się spowolnienia do 54,2 z 55,2, przy czym wskaźnik zatrudnienia będzie prawdopodobnie przodującym wskaźnikiem dla przyszłotygodniowego raportu payrolls.

Podsumowując, jeśli dane o inflacji w Europie pokażą dalszą tendencję dla dezinflacji, a z kolei gospodarka USA będzie rozwijać się w umiarkowanym, nie za szybkim, nie za wolnym tempie, to rynki mogą poprawić swój stan w tym tygodniu.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.